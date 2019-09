Incidente sul lavoro sulla A19 | giovane di Polizzi Generosa schiacciato da lastra in

Incidente sulla A13 - tir si ribalta e rovescia materiale edile : Un tir si è ribaltato oggi, 19 settembre, sulla A13 Bologna-Padova, nel tratto tra Terme Euganee e Monselice. L’autotreno, pieno di materiale edile, si è rovesciato disseminando il carico lungo la carreggiata. Ferito il conducente del mezzo, portato poi in ospedale dal 118. Disagi sul tratto autostradale L'Incidente si è verificato poco dopo le 15 a circa 500 metri dall’uscita del casello di Monselice, ne pressi di Padova. La A13 è stata così in ...

Zio e nipoti in auto contro un tir - terribile Incidente sulla Telesina : due morti : incidente stradale sulla statale 372 Telesina a Benevento: le vittime - di 49 e 15 anni - sono di Grottaminarda, Avellino...

Autobus Tua coinvolto in un Incidente sulla provinciale che da Spoltore porta a Caprara : 30 feriti : Terribile incidente stradale nel Pescarese. Un Autobus di linea della Tua (azienda unica del trasporto abruzzese) è rimasto coinvolto in

Tragico Incidente in moto : 27enne muore sul colpo. Stava per diventare medico : Tragico incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Un ragazzo di origini polacche di 27 anni, Krystian Hojszyk è morto domenica mattina verso le 5. Le sue generalità sono state diffuse successivamente a quelle di Christian Franciosi, l’altro giovane di vent’anni deceduto nello schianto. Krystian si era laureato lo scorso ottobre in Medicina e chirurgia con 110 e lode: a novembre avrebbe dovuto iniziare un corso di specializzazione in ...

Incidente sulla Martina Franca – Massafra - moto sbanda paurosamente e esce fuori strada - muore un uomo di 48 anni : Un brutto Incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada che congiunge Martina Franca a Massafra. L’Incidente ha provocato la morte di un uomo di 48 anni, Giuseppe Palanga di Massafra. L’uomo era alla guida di una moto, che per cause ancora in via di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha iniziato a sbandare paurosamente. L’uomo ha perso il controllo della moto, forse nel tentativo di evitare l’impatto ...

Roma - Incidente sul Gra tra auto e moto all'altezza di Settebagni : morti due ventenni : Due morti sul Grande raccordo anulare a causa di un incidente tra un'auto e una moto. Nelle prime ore del mattino il Gra è stato chiuso in carreggiata interna in corrispondenza del km 22,...

Roma - Incidente sul Gra tra auto e moto : morti due ventenni : Due morti sul Grande raccordo anulare a causa di un incidente tra un'auto e una moto. Nelle prime ore del mattino il Gra è stato chiuso in carreggiata interna in corrispondenza del km 22,...

Roma - due morti in un Incidente sul Gra : raccordo chiuso in carreggiata interna : Due morti sul Grande raccordo anulare a causa di un incidente tra un'auto e una moto. Dalle prime ore del mattino il Gra è chiuso in carreggiata interna in corrispondenza del km 22, a...

Incidente stradale sulla Vittoria Comiso : auto si ribalta : Incidente stradale sulla Vittoria Comiso: auto si ribalta. Tre le auto coinvolte. Una delle tre auto dopo lo scontro si ribalta

Incidente sulle Pale di San Martino : morti i padovani Michele Chinello e Carlo Gomiero : Sono stati recuperati i corpi senza vita dei due alpinisti veneti dispersi dalla sera precedente sulle Pale di San Martino.

Incidente in parete sul Corno Piccolo - recuperato alpinista in difficoltà : Teramo - L’elicottero del 118, con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico e grazie al supporto di una squadra di terra, ha da poco ultimato il recupero di un alpinista cinquantaquattrenne di Tocco da Casauria infortunatosi sul Corno Piccolo, Gran Sasso. L’uomo, primo di una cordata di due persone, ha perso l’appiglio all’altezza del secondo tiro di corda, a circa 2300 m s.l.m., mentre stava arrampicando sulla via ...

Muore d’infarto mentre fa sesso durante un viaggio d’affari : per i giudici è un “Incidente sul lavoro” : Ha un infarto e Muore mentre fa sesso con una sconosciuta durante un viaggio di lavoro per la propria azienda: per i giudici si è trattato di un “incidente sul lavoro”, motivo per cui i familiari della vittima hanno diritto a un risarcimento. È quanto ha stabilito la Corte d’Appello di Parigi in una sentenza del 27 maggio 2019 ma resa nota solo ora da Euronews. Il caso risale al febbraio del 2013, quando il signor Xavier (il ...

Pavia - Incidente sul lavoro : 4 morti annegati nella vasca di un'azienda agricola : Una tragedia. Quattro morti assurde che si aggiungono all'elenco infinito di vittime sul lavoro. È successo oggi in un'azienda agricola ad Arena Po, nell'Oltrepò Pavese. A...