Incendio in un’azienda di cannabis a Trezzano sul Naviglio | tre feriti FOTO

Tre persone sono state ferite in un Incendio in un’azienda a Trezzano sul Naviglio (Milano) : Verso le 15:45 di venerdì pomeriggio è iniziato un incendio a Trezzano sul Naviglio, un comune a sudovest di Milano, in una fabbrica che lavora prodotti a base di canapa. Il Giorno scrive che un dipendente dell’azienda è stato ferito gravemente

Violento Incendio in un’azienda di Avellino : nube di fumo invade la città - “rimanete in casa” [VIDEO] : Un Violento incendio è divampato alla Igs, un’azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Le fiamme si sono sviluppate nel primo pomeriggio nel piazzale esterno all’azienda dove erano state stoccate le produzioni. Il prefetto di Avellino, Maria Tirone, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi. Sul posto anche i tecnici dell’Arpac per valutare le ...

Incendio Avellino - fiamme in un’azienda che produce contenitori in plastica per batterie auto : evacuata la zona : Incendio in un’azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino, la Igs, che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Le fiamme sono divampate poco dopo le 13.30 nel piazzale esterno all’azienda dove erano state stoccate le produzioni. Non ci sono notizie di feriti o intossicati. Il prefetto di Avellino, Maria Tirone, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi-stato di emergenza. Un’alta nube nera, visibile da tutta ...