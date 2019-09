In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Settembre | “Italia Viva” mica tanto Renzi e i

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Settembre : La procura di Firenze indaga per traffico di influenze l’avv : Open, indagato il presidente della cassaforte renziana traffico di influenze: è il reato contestato ad Alberto Bianchi per alcune consulenze Perquisito l’ufficio di Firenze: sequestrati bilanci e l’elenco dei finanziatori di Val. Pac. Il Fuorista di Marco Travaglio Alessandro Di Battista è un politico anomalo, e questo non è un difetto: è un pregio. Chi lo conosce davvero e non va dietro alla black propaganda sa che crede in ciò che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Settembre : Ruba due bottiglie : 4 anni di galera. Chiede tangenti : la Camera lo salva : Alla Camera La maggioranza “parallela” salva l’uomo di Forza Italia Dal Movimento sì all’arresto, giravolta dem – Niente domiciliari per Sozzani. I pidini ribaltano l’indicazione data in Giunta. Alla fine quasi 50 franchi tiratori di Ilaria Proietti Sozzoni di Marco Travaglio Mentre la casta stampata e politica si fa le pippe sul “nuovo” partito di Renzi, una natura morta comicamente ribattezzata Italia Viva, due voti della Camera ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Settembre : Via Castellucci con 13 milioni di buonuscita. Autostrade non si fida di Autostrade : L’accordo Castellucci ricoperto d’oro: oltre 13 milioni per lasciare Alla porta – Dopo le pressioni dei Benetton, a 13 mesi dal Morandi, il padre-padrone di Autostrade si dimette con una mega buonuscita, esonerato da spese legali e indennizzi di Carlo Di Foggia Il nuovo Nicolazzi di Marco Travaglio La prima volta che incontrai Matteo Renzi fu nel dicembre 2010, nello studio di Lilli Gruber. Lui era collegato dal suo ufficio di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Settembre : Umbria - Emilia - Calabria - Campania… Liste civiche - i dinosauri ora tremano : Il piano Regionali, Di Maio punta anche il Sud: Calabria e Campania Il Movimento da urne. La strategia del capo M5S: costringere i dem a togliere i vecchi governatori. E in Umbria insiste su Cucinelli di Luca De Carolis Il morbo smemorino di Marco Travaglio Una terribile malattia sta colpendo tutti i Matteo che fanno politica. È una forma selettiva di demenza giovanile che attacca la memoria. I primi sintomi si sono riscontrati in Matteo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Settembre : Di Maio rompe un altro tabù : “Via i partiti - candidati civici” : Elezioni Regionali, Di Maio apre al Pd: “candidati civici, via i partiti” Zingaretti possibilista: “Il confronto può andare avanti. Ci sono tutte le condizioni” di Ilaria Proietti Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Libero e bello/1. “L’allarme di Berlusconi: ‘Sono tornati i comunisti’” (Libero, 5.9). “Berlusconi: al governo due partiti comunisti” (il Giornale, 10.9). Tenete a casa i bambini, se no ve li mangiano. Libero ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Settembre : Autostrade - pedaggi&depistaggi. 43 morti due volte : Genova I depistaggi di Autostrade: “Ora dobbiamo prepararci” Nelle carte della Procura le strategie per “mettersi in sicurezza” dalle indagini dei pm, anche grazie ai “jammer” anti-intercettazioni di Vincenzo Iurillo La Banda dei Buchi di Marco Travaglio Il Partito degli Affari è di nuovo in ambasce: avrebbe preferito un bel monocolore Salvini-B., magari un tricolore Lega-FI-Pd. Il problema sono sempre i maledetti 5Stelle e il putribondo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Settembre : E adesso cacciateli. Autostrade - vergogna senza fine : Il dossier Atlantia in crisi, ma la revoca è ostaggio di Alitalia e penali Tutti i nodi aperti dal disastro del Morandi – Il gruppo scarica i dirigenti coinvolti. I 5Stelle attaccano: “Via la concessione” di Carlo Di Foggia Er Trivella di Marco Travaglio Se non ci è sfuggito qualcuno, il Conte 2 è il primo governo a memoria d’uomo senza indagati. E non è un record da poco. Ma non c’è solo la questione penale: c’è pure quella ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Settembre : Conte - governo bifronte. Le luci – Primi passi in avanti con l’Europa per una politica rigorosa e umana sui migranti : Gran bazaar Urla nei wc e divani bollenti: la “fiera” dei sottosegretari La fiera degli strapuntini è finita (pare), evviva la fiera. I partiti giallorossi, quelli che “prima i temi poi le poltrone”, dovevano chiudere ieri la tela dei sottosegretari, in tempo per nominarli nel Consiglio dei ministri. Invece dovrebbero aver finito stanotte e di Cdm ce ne vorrà un altro oggi, alle 9.30. E sarà la […] di Luca De Carolis Le ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Settembre : Tutti gli scandali vengono al pettine. Ecco perché voleva pieni poteri : Corte dei conti I 35 voli di Stato “illegittimi” di Salvini Ora tocca ai pm Ferrari dei cieli – Archiviata l’inchiesta contabile sulle trasferte dell’ex ministro: “Nessun danno erariale, ma non poteva usare quei velivoli” di Valeria Pacelli e Saul Caia Il Grande Twittatore di Marco Travaglio Essendo astemio, non pensavo che una sbornia potesse durare un mese. Però auguro di cuore a Salvini di tornare sobrio, almeno fino a quella ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Settembre : : Europa Il secondo governo di Conte è a Bruxelles. Con Gentiloni La nuova Commissione – Gli affari economici vanno all’Italia che però dovrà gestirla con il falco Dombrovskis. Oggi il premier vedrà la nuova presidente di Salvatore Cannavò Il bacio della vita di Marco Travaglio Gli endorsement al Conte-2 cominciavano a farsi preoccupanti: veri e propri baci della morte. Poi è arrivato provvidenziale il voto di sfiducia di Carlo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Settembre : La scommessa. Conte scalda i separati in casa : Montecitorio 343 “sì” per il Conte-2 ma la destra trasforma l’aula in una bolgia Senza sorprese – Ampia maggioranza alla Camera per i giallorossi, tra le violente proteste dei salviniani di Tommaso Rodano La maschera di pietra di Marco Travaglio Il volto pietrificato di Luigi Di Maio, accanto a Giuseppe Conte, la dice lunga su quello che Padellaro chiama il Governo dei Malavoglia. Non ce la fa proprio a sorridere, il capo 5Stelle, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Settembre : “Tutti zitti e lavorare”. I dettagli del programma e l’altolà alle invasioni di campo dei ministri chiacchieroni : Prima di parlare di riforme Conte striglia i chiacchieroni Oggi il premier esporrà il suo “europeismo critico” e chiederà “lealtà” a 5Stelle e Pd di Salvatore Cannavò Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Bufale d’agosto/1. “G7, l’isolamento di Conte al suo passo d’addio. Niente bilaterale con Trump… La solitudine di Conte rischia di avere per l’Italia un significato che va oltre le naturali incertezze della transizione ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Settembre : : Lo scontro Giustizia: Orlando scava la trincea Pd sulla prescrizione “Lavorare per trovare nuova intesa” – Il vicesegretario del Nazareno vuole ridiscutere la riforma Bonafede. Nel mirino finiscono anche le intercettazioni di Gianni Barbacetto Gli irredimibili di Marco Travaglio Si poteva immaginare che il Pd avesse capito le lezioni, anzi le elezioni che l’avevano bastonato ininterrottamente dal 2008 al 2013 al 2018, passando per il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Settembre : Il ritorno dei dinosauri. Garofoli e Nastasi verso Mef e Mibact : La casta Sempre Salvo: l’eterno Nastasi torna a Roma con Franceschini Caro Dario – Il potente genero di Minoli, massiccio simbolo della stagione di B. è stato richiamato ai Beni culturali dal nuovo ministro dem. Oggi è con Nardella di Romano Collegi Ministra con Trasporto di Marco Travaglio Uno non fa in tempo a rallegrarsi perché la neoministra dell’Interno Luciana Lamorgese non sta su Facebook, Twitter e Instagram, e già gli tocca ...