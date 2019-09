In Australia due fratelli vicini all’ISIS sono stati condannati per aver organizzato un

In Australia due fratelli vicini all’ISIS sono stati condannati per aver organizzare un attentato - poi fallito - su un aereo a Sydney : In Australia due uomini vicini allo Stato Islamico sono stati condannati per aver organizzato un fallito attentato su un aereo diretto da Sydney ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, nel luglio del 2017. Si tratta di Mahmoud Khayat, 34

Basket - Mondiali 2019 : la Spagna è in finale! Battuta l’Australia dopo due supplementari : La Spagna è in finale ai Mondiali 2019 di Basket. L’ennesimo capolavoro della squadra di Sergio Scariolo arriva dopo una pazzesca vittoria contro l’Australia per 95-88 dopo due tempi supplementari. Una partita emozionante e che alla fine è stata decisa dai campioni veterani della Spagna, con gli australiani, rimasti aggrappati a Patty Mills, che si sono arresi solo al suono dell’ultima sirena. E’ una partita leggendaria ...

Iran - arrestate due cittadine britanniche e un Australiano : in carcere anche una blogger : Due donne con doppia cittadinanza australiana e britannica e un cittadino australiano sono stati arrestati in Iran. A renderlo noto lo stesso ministero degli Esteri di Canberra, aggiungendo che ai tre viene fornita assistenza consolare. Tutti si trovano nel carcere Evin di Teheran, lo stesso dove dal 2016 è rinchiusa la project manager 41enne Nazanin Zaghari-Ratcliffe, britannica-Iraniana, per accuse di spionaggio. Secondo il Times le due donne ...

ATP Washington – Trionfa Nick Kyrgios - l’Australiano piega in finale Medvedev in due set : Il tennista australiano riesce ad aggiudicarsi il torneo americano superando in finale il proprio avversario russo con il punteggio di 7-6, 7-6 Servono due tie-break a Nick Kyrgios per Trionfare nel torneo ATP di Washington, il tennista australiano supera in finale il russo Medvedev conquistando così un importante successo. Un match consumatosi sul filo dell’equilibrio, con il numero 27 del ranking più preciso nei momenti topici ...