Imma Tataranni | le anticipazioni di Massimiliano Gallo | “Mia madre la odia”

Imma Tataranni – Sostituto procuratore - la prima puntata : anticipazioni trama e cast : La Rai Radiotelevisione Italiana presenta Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la nuova fiction di genere giallo in onda sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. Il primo episodio – di seguito la trama – va in onda domenica 22 settembre, in prima serata, dalle 21.25 circa in poi. A interpretare la protagonista c’è Vanessa Scalera (Mari del sud, Il nostro Messia, Vincere, Bella addormentata, prima di andar via, Mia ...

Fiction Imma Tataranni - sostituto procuratore : cast - trama - anticipazioni : Da domenica 22 settembre su Rai 1 assisteremo ad una novità assoluta: la Fiction IMMA TATARANNI – sostituto procuratore, un nuovo family crime tratto dai romanzi di successo della scrittrice materana Mariolina Venezia. Determinata, esuberante e decisamente fuori dagli schemi, IMMA TATARANNI è un vero portento della natura, dotata di peculiarità molto diverse dalla classica donna di legge. Eccentrica e stravagante nel vestire, abile e ...

Barbara Ronchi a Blogo : "Imma Tataranni personaggio non accattivante - ma pubblico la amerà" (VIDEO) : "È una delle prime volte che un personaggio femminile sia un sostituto procuratore e, soprattutto, protagonista assoluto di una fiction. Il personaggio di Imma Tataranni è straordinario, come mai si era visto prima. Non è un personaggio semplice, non è accattivante, è tutto il contrario: è cinica, è votata al lavoro. Credo, però, che, a poco a poco, Imma farà innamorare il pubblico. È un personaggio che non ha nessuna intenzione di farsi amare, ...

Dora Romano da L’Amica Geniale a Imma Tataranni : la maestra Oliviero torna in tv in veste di suocera : Chi non ricorda l'amata maestra Oliviero de L'Amica Geniale? Lei è l'attrice Dora Romano e presto tornerà in tv nei nuovi episodi della produzione internazionale giunta alla sua seconda stagione ma, prima, farà lo stesso con la nuova fiction Imma Tataranni. Il nuovo sostituto procuratore dai capelli rossi farà il suo debutto su Rai1 il prossimo 22 settembre portando novità in termini di personaggi e storie e al suo fianco non poteva non esserci ...

L’attrice Dora Romano nella serie tv Imma Tataranni da domenica 22 settembre su RaiUno : L’attrice Dora Romano torna sul piccolo schermo nella serie Tv targata RaiUno “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, diretto da Francesco Amato che andrà in onda da domenica 22 settembre in 6 puntate. nella serie interpreta la Mamma di Pietro (Massimiliano Gallo) nonché suocera di Imma. Ex insegnante di liceo, è una donna dai modi affettati e formali, praticamente l’antitesi di Imma (Vanessa Scalera). Per lei è Imma la causa della ...

'Imma Tataranni - Sostituto procuratore' : in onda dal 22 settembre su Rai 1 : Sugli schermi della Rai è in arrivo uno dei titoli di punta della nuova stagione televisiva: ‘Imma Tataranni - Sostituto procuratore’, serie crime-comedy-family in sei puntate al via da domenica 22 settembre su Rai 1, chiaramente in prima serata. Il Sostituto procuratore di Matera, Immacolata Tataranni, è un personaggio già noto ai lettori italiani dei tre romanzi gialli del premio Campiello Mariolina Venezia (“Come piante tra i sassi” - ...

Imma Tataranni - Carlo Buccirosso a Blogo : "Nel cast attori non famosi - scelta coraggiosa" (VIDEO) : "Le etichette per un attore possono portare, indipendentemente da quello che uno fa o dice, verso la risata o verso il dramma. Nel caso mio, potrebbe far pensare ad una mia interpretazione divertente. In realtà questa prerogativa non c'è, non c'è la risata necessaria. Poi, è ovvio, parliamo di vita umana, si ha a che fare con omicidi, ma vengono fuori anche discussioni che possono far ridere. Perché no?!". Così Carlo Buccirosso risponde quando ...

Imma Tataranni - Vanessa Scalera a Blogo : "Si scrivono pochi ruoli da protagonista per le donne" (VIDEO) : Ai microfoni di Blogo, Vanessa Scalera ha presentato Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la nuova serie tv che Rai1 trasmetterà a partire da domenica prossima, 22 settembre, in prime time. L'attrice interpreta la protagonista:Spero che alla gente piaccia. E che venga data ad altre colleghe la possibilità che è stata concessa a me: interpretare la protagonista di una serie di prima serata di Rai1. Bisognerebbe farlo, bisognerebbe scrivere un ...

Imma Tataranni - sostituto procuratore : “Dura come la pietra ma anche frizzante” : Arriva su Rai1 un nuovo personaggio che non passa inosservato. Imma Tataranni, infatti, non è un sostituto procuratore qualsiasi. È scomoda come a volte la verità e ostinata come una pianta che cresce tra i sassi. Imma non la puoi non notare. Per gli abiti maculati e colorati che indossa; per il passo deciso con cui guadagna i corridoi della Procura di Matera; per il suo andare dritto al sodo senza perdersi in chiacchiere, senza fare sconti a ...

Imma Tataranni - anticipazioni prima puntata : 'L'estate del dito' : A partire da domenica 22 settembre arriverà sugli schermi di Rai 1 una nuova fiction pronta ad allietare le serate dei telespettatori divertendoli, ma anche coinvolgendoli negli intricati casi gialli da risolvere: si tratta della serie tv "Imma Tataranni - Sostituto Procuratore", tratta dai romanzi Premio Campiello di Mariolina Venezia. A ricoprire il ruolo della protagonista Imma sarà l'attrice pugliese Vanessa Scalera; ad affiancarla ci ...

Imma Tataranni da domenica 22 settembre su Rai 1 : protagonista Vanessa Scalera : "Imma Tataranni-Sostituto procuratore" è la nuova e attesissima serie televisiva di Rai 1, che partirà domenica 22 settembre in prima serata. La fiction narra le vicende di una Pm di Matera, un'investigatrice con un carattere particolare che si divide tra lavoro e famiglia. La nuova fiction crime Rai avrà per protagonista Vanessa Scalera e un ricco cast La protagonista del crime vivrà le avventure tratte dai romanzi del Premio Campiello, ...

Imma Tataranni - anticipazioni prima puntata del 22 settembre : anticipazioni Imma Tataranni – Sostituto procuratore: trama prima puntata Rai1 è pronta ad accogliere una nuova serie tv. Imma Tataranni – Sostituto procuratore farà compagnia al pubblico della prima rete ogni domenica, a partire dal 22 settembre, con sei puntate all’insegna del giallo. La fiction ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, e interpretata da Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, prenderà il posto di Montalbano ...

