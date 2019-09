Il Weekend a Capannelle | domenica 22 settembre

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2019) Roma – Corse al Galoppo Unadi transizione che collega quella appena trascorsa che ci ha rivelato le femmine di due anni nel Marinare in vista del Dormello a Milano e quella successiva incentrata sulle listed che preparano: l’Archidamia per il Lydia Tesio e il Villa Borghese per il Roma ma anche per il Jockey Club. Come sempresi apre al pubblico dei suoi appassionati con tutte le sue strutture in funzione a cominciare dalla celebrata Terrazza Derby, il crogiolo del turf romano e non solo. Sei saranno le corse e il motivo conduttore del pomeriggio saranno gli handicap, quel tipo di corsa che mette a dura prova ma con piacere la passione e la preparazione dei frequentatori. Dunque corse incerte e per 5 volte perizie. Una prova sarà dedicata ai gentlemen e alle amazzoni che sono categoria importante e fondamentale nel nostro galoppo. Per tre volte sarà attiva la ...