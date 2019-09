Il video trailer di Baby 2 con Non Avere Paura di Tommaso Paradiso | primo singolo solista

video Rambo Last Blood - quando esce al cinema? Il trailer e le recensioni : Sylvester Stallone in forma statuaria a 73 anni! : Giovedì 26 settembre, una data segnata in rosso su tutti i calendari degli appassionati di Rambo e dei fan di Sylvester Stallone. Il quinto capitolo della celeberrima saga sta per uscire nelle sale italiane, al cinema è in arrivo Rambo Last Blood che dovrebbe rappresentare la chiusura definitiva del ciclo dedicato al fenomenale eroe di guerra che ha fatto sognare intere generazioni. Sly ritorna sul grande schermo e lo fa con una performance ...

Hache è la nuova serie spagnola di Netflix - la Narcos del traffico di eroina (video trailer) : La nuova scommessa in salsa iberica del prossimo autunno ha già un trailer e una data d'uscita: Hache è la nuova serie spagnola di Netflix, un thriller dal cast importante che vede in prima linea Adriana Ugarte, Javier Rey e Eduardo Noriega. Ma soprattutto un racconto ispirato ad eventi realmente accaduti. La serie, creata da Verónica Fernández e diretta da Jorge Torregrossa (già dietro la macchina da presa per The Unexpected Life), è ...

Selena Gomez produce la docuserie Netflix Living Undocumented sui migranti e il sogno americano (video trailer) : Dopo il rinnovo di Tredici per una quarta ed ultima stagione, Selena Gomez continua a collaborare con Netflix per produrre una docuserie intitolata Living Undocumented, dal tema attualissimo e molto dibattuto. La Gomez si impegna a portare in tutto il mondo il racconto di storie vere di famiglie di migranti irregolari che arrivano negli Stati Uniti senza i necessari documenti d'ingresso e che sono costantemente a rischio rimpatrio. La ...

Ghostbusters : The video Game Remastered si mostra in un nuovo Trailer : Saber Interactive ha pubblicato un nuovo Trailer di Ghostbusters™: The Video Game Remastered. In questo nuovo Video viene chiesto ai fan sfegatati della serie, cosa ricordano di più del famoso gioco di azione e avventura con il cast originale dei film classici della Columbia Pictures, in arrivo il 4 ottobre 2019 con una nuova riedizione. Ghostbusters: The Video Game Remastered racconta una storia unica di Dan Aykroyd e ...

Trailer di Living With Yourself - Paul Rudd clona se stesso nella dark comedy Netflix sul tema del doppio (video) : Non deve essere facile vivere con sé stessi, soprattutto se il proprio clone si rivela migliore di voi. Questo in sostanza è il concept mostrato nel Trailer di Living With Yourself, la nuova dark comedy di Netflix in cui Paul Rudd si sdoppia allo scopo di diventare una persona migliore - con risultati disastrosi. Il tema del doppio è stato portato in scena molteplici volte sul piccolo e grande schermo e dopo aver visto il Trailer di ...

Trailer di Daybreak su Netflix - l’horror in salsa teen : quando la scuola diventa Mad Max (video) : Il liceo non è mai stato così difficile in Daybreak su Netflix. I fumetti di Brian Ralph prendono vita sullo schermo in una serie TV composta da dieci episodi che arriverà il mese prossimo sulla piattaforma. La comedy horror post-apocalittica è ambientata a Glendale, in California. In seguito all'esplosione di diverse bombe atomiche, la popolazione viene decimata e i superstiti sono costretti a combattere per la loro sopravvivenza. Le strade ...

Modern Love su Prime video promette emozioni e un grande cast - da Anne Hathaway a Tina Fey (trailer) : Modern Love arriverà su Prime Video il 18 ottobre. La serie antologica targata Amazon Studios porterà sulla piattaforma otto episodi, adattati da alcune fra le più incisive storie d'amore pubblicate sull'omonima rubrica del The New York Times. Modern Love è scritta, diretta e prodotta da John Carney, con la collaborazione di star quali Sharon Horgan, Tom Hall ed Emmy Rossum nei panni di registi. L'aspirazione è esplorare l'amore in tutte le ...

Il trailer di Riverdale 4 svela il destino di Jughead tra misteri - omicidi e ritorni di fiamma (video) : Il trailer di Riverdale 4 entra subito nel vivo della storia svelando il destino di Jughead. Dopo lo sconvolgente finale di stagione, che fine ha fatto il ragazzo? È ancora vivo? La risposta non tarda a tardare. Dalle prime immagini, tutta la cittadina si affanna per ritrovare il giovane reporter, di cui sembrano essersi perse le tracce. Una cosa è certa: Jughead non è morto: nel video lo vediamo in diverse scene con Betty, Archie e Veronica, ...

Assaggio del Huawei Mate 30 nel nuovo video trailer : le conferme : Un nuovo Assaggio del Huawei Mate 30 è presente nel nuovo video trailer di lancio che, pur non mostrando il device naturalmente, ci fornisce degli spunti interessanti sul prossimo telefono prossimo al lancio il 19 settembre a Monaco, in Germania. La clip, appena pubblicata sui canali ufficiali del produttore, è quella presente al termine dell'articolo e va esaminata in ogni frame. Il primo aspetto del Huawei Mate 30 che non può passare ...

Un salto temporale nel trailer di Grey’s Anatomy 16 - costretto a fare spoiler su Meredith (video) : Dopo che le immagini scattate sul set della nuova stagione hanno fatto il giro della rete, il trailer di Grey's Anatomy 16 ha dovuto necessariamente cedere allo spoiler: confermando quanto era già chiaro dalle foto apparse sui social, il promo che ricorda l'appuntamento del 26 settembre su ABC ha mostrato proprio parte delle scene oggetto della fuga di notizie di qualche giorno prima. Il primo teaser trailer della sedicesima stagione del ...

Solasta : Crown of the Magister si presenta in un video gameplay trailer : Realizzato da fan dei giochi di ruolo su carta e penna, Solasta: Crown of the Magister arriva sul mercato per portare l'esperienza del gioco da tavolo anche su PC. Il gioco, in arrivo su PC via Steam, si presenta con un gameplay trailer nel quale possiamo apprezzare qualche sequenza di gioco, tra una cutscene e un dialogo e l'altro. Il sistema di combattimento basato su turni sembra interessante, così come i dungeon che saremo chiamati a ...

Le prime immagini di Ziva in NCIS 17 - il video trailer apre al ritorno di Tony DiNozzo? : L'avevamo ritrovata alla fine della sedicesima stagione mentre avvertiva Gibbs di un pericolo imminente e ora il primo trailer che mostra Ziva in NCIS 17 aggiunge qualche dettaglio sul suo ritorno nella serie. Dopo le prime foto promozionali e la trama dell'episodio che andrà in onda il 24 settembre su CBS, l'emittente ha diffuso anche il primo trailer della première di stagione. In un momento estremamente concitato, dopo che qualcuno ha ...

Campeggio da incubo per American Horror Story : 1984 (video). Primo trailer di Dickinson : Il Primo trailer con immagini reali della serie, lontano dai classici teaser criptici delle origini di American Horror Story, ci riporta nel mondo esagerato, colorato e vivace di Ryan Murphy. L'Horror del trailer della nona stagione dal sottotitolo 1984 rimanda ai classici film del genere di quegli anni.Siamo in un campo estivo dove arrivano un gruppo di ragazzi pronti per divertirsi e lavorare come educatori. Ma mentre sono in viaggio per Camp ...

1994 – La Serie - video trailer e data ufficiale : Berlusconi e Di Pietro grandi protagonisti : Con 1994 - La Serie, la trilogia sui primi anni Novanta che hanno cambiato per sempre il nostro Paese è arrivata al suo ultimo atto: la terza stagione della Serie ideata da Stefano Accorsi arriva il 4 ottobre in prima serata su Sky Atlantic, con i primi due episodi. grandi protagonisti del primo trailer ufficiale della nuova stagione, oltre al redivivo dirigente Fininvest Leonardo Notte (Stefano Accorsi), sono due facce della medaglia della ...