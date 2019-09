Il Trono di Spade | i 5 momenti più epici della serie

Prequel del Trono di Spade - quanti sono e cosa sappiamo : Ma insomma quanti sono i Prequel della serie Il Trono di Spade ? Prima ancora che arrivasse alla sua conclusione – su cui tanto s’è detto – erano già stati annunciati degli spin-off e tutti con lo zampino di George R.R. Martin. Mentre il primo spin-off, un Prequel di GOT, prende forma, con l’annuncio del cast, poi alcuni dettagli, compreso lo presunto spoiler del titolo da parte dello scrittore, la serie ...

Sophie Turner - da Il Trono di Spade alla serie tv thriller Survive - : Niccolò Sandroni Sophie Turner torna protagonista di una serie tv dopo Il Trono di Spade. Sarà in Survive, thriller disponibile sulla rivoluzionaria piattaforma streaming Quibi Abbiamo conosciuto Sophie Turner come Sansa Stark ne Il Trono di Spade, ora la rivedremo in Survive, nuovo progetto targato Quibi. Sophie Turner, dopo essere stata recentemente protagonista del cinecomic X-Men: Dark Phoenix, ultimo film della "vecchia" saga ...

La nuova serie di Sophie Turner dopo il Trono di Spade è Survive : da regina del Nord a giovane in lotta per la sua vita : Si chiama Survive la nuova serie di Sophie Turner, nonché primo progetto dell'attrice dopo Il Trono di Spade. Il progetto verrà pubblicato sulla piattaforma Quibi e la star di X-Men: Dark Phoenix sarà affiancata dall’attore americano Corey Hawkins (BlacKkKlansman, Straight Outta Compton). La produzione è già in corso. Survive è tratta dal romanzo omonimo di Alex Morel ed è stata adattata sullo schermo da Richard Abate (Witches of East End) e ...

Creative Arts Emmy 2019 - le vittorie de Il Trono di Spade - Chernobyl e Mrs. Maisel lasciano poco spazio alle sorprese : Come da consuetudine, la settimana più attesa per il mondo della serialità televisiva si è aperta con l'assegnazione dei Creative Arts Emmy Awards. Il 14 e il 15 settembre 2019, infatti, decine di statuette hanno omaggiato lo splendido lavoro compiuto perlopiù dietro la macchina da presa, e celebrato i vincitori in categorie tecniche relative alla fotografia, al montaggio, alla musica e così via. I Creative Arts Emmy sono considerati ...

Il Trono di Spade : una serie tv prequel sui Targaryen è in arrivo - : Niccolò Sandroni Il Trono di Spade avrà un secondo prequel oltre a quello già in lavorazione con protagonista Naomi Watts. Questa volta si parlerà dei Targaryen Il Trono di Spade avrà un nuovo prequel e sarà incentrato sul regno della casata dei Targaryen. L’universo narrativo creato da George R.R. Martin con Il Trono di Spade è così vasto e il successo della sua serie tv è stato così importante che concludere con “solo” otto ...

Il Trono di spade : in arrivo una nuova serie prequel dedicata ai Targaryen : Secondo fonti citate dall'Hollywood reporter, la casa di produzione americana HBO sarebbe vicina a raggiungere un accordo per l'episodio pilota di una nuova serie prequel di Game of Thrones, dedicata alla famiglia Targaryen. Dunque, una buonissima notizia per tutti i fan della serie tv fantasy ispirata ai romanzi dello scrittore americano George Martin. Secondo le ultime indiscrezioni, le vicende di questa nuova serie televisiva sarebbero ...

Il Trono di Spade : una serie tv prequel sui Targaryen è in arrivo - : Niccolò Sandroni Il Trono di Spade avrà un secondo prequel oltre a quello già in lavorazione con protagonista Naomi Watts. Questa volta si parlerà dei Targaryen Il Trono di Spade avrà un nuovo prequel e sarà incentrato sul regno della casata dei Targaryen. L’universo narrativo creato da George R.R. Martin con Il Trono di Spade è così vasto e il successo della sua serie tv è stato così importante che concludere con “solo” otto ...

Un altro prequel de Il Trono di Spade in arrivo - HBO al lavoro sulla storia dei Targaryen : Se pensavate che HBO avesse esaurito le idee dopo aver ordinato il primo prequel de Il Trono di Spade, allora siete sulla strada sbagliata. Con la fine delle riprese dello show che vedrà protagonista Naomi Watts, la rete via cavo è al lavoro su un altro progetto che racconterà le origini del mondo conosciuto in Game of Thrones, stavolta incentrato sulla casata di Daenerys Targaryen. Secondo Deadline, la storia dovrebbe focalizzarsi ...

Jason Momoa dopo Il Trono di Spade diventa un guerriero cieco nella serie See di Apple TV+ (video) : Jason Momoa, dopo il successo al cinema con Aquaman, continua a prediligere il piccolo schermo. Da Il Trono di Spade, che gli ha dato la popolarità grazie al ruolo di Khal Drogo, e la serie Netflix Frontiera, l'attore sarà protagonista di See, drama in arrivo su Apple TV+, il servizio streaming lanciato dal colosso nei mesi scorsi. La serie è ambientata in un lontano futuro. dopo che un virus letale ha decimato l'umanità, i sopravvissuti hanno ...

Reunion de Il Trono di Spade in The Eternals - Richard Madden e Kit Harington di nuovo insieme dopo 10 anni : Sembra un'eternità da quando abbiamo visto Jon Snow insieme a Robb Stark, e ora gli attori che li interpretano stanno per rivedersi in una speciale Reunion de Il Trono di Spade. Alla Disney D23 Expo è stato annunciato che Kit Harington si sarebbe aggiunto al cast di Marvel's The Eternals, dove ritroverà il collega Richard Madden. I due attori hanno condiviso la loro ultima scena insieme durante la prima stagione de Il Trono di Spade, e ...

«The Eternals» - Kit Harington e Richard Madden (Jon Snow e Robb Stark) insieme dopo Il Trono di Spade : Da Il trono di Spade a The Eternals, è quasi una riunione di famiglia, almeno per i fratell(astr)i Stark: durante il D23 Expo, è stato svelato per intero il cast del nuovo progetto dei Marvel Studios. Jon Snow entra così ufficialmente nell’ Universo Cinematografico Marvel, dove mesi fa era già approdato il fratellastro Robb Stark. Kit Harington, infatti, interpreterà Dane Whitman, mentre da tempo è confermato ...

Gli ultimi libri del Trono di Spade non avranno alcun legame con la serie - George Martin rassicura i fan : Il finale del Trono di Spade è andato in onda ormai da alcuni mesi, eppure a George R.R. Martin continuano a far tutti la stessa domanda: ci sarà una connessione fra gli eventi della serie tv e quelli dei libri? La risposta è no. O meglio, la tanto contestata conclusione televisiva non avrà alcuna influenza su quanto lo stesso Martin ha già stabilito per gli ultimi due volumi della saga. Questa nuova conferma è arrivata da un'intervista ...

George R.R. Martin : "Per me la fine del Trono di Spade è stata una liberazione. Sono stanco dei selfie coi fan"" : Per molti fan, accettare la fine di “Game of Thrones” è stato un duro colpo, ma qualcuno è contento che la serie vincitrice di 10 Emmy sia giunta al termine. E quel qualcuno è proprio George R.R. Martin, scrittore della saga su cui si basa GoT e uno degli ideatori della serie, ha raccontato all’Observer che la fine della serie è stata “una liberazione” per lui.“Non penso ...

Il Trono di Spade 8 - nuove rivelazioni su Jon Snow e Arya Stark : I fan non riescono a venire a patti con il finale del Trono di Spade. Per loro arrivano un pugno e una carezza di Ferragosto relativi alle storie di Jon Snow e Arya Stark. Abbiamo sognato tutti di vedere il primo incoronato, quanto meno per coerenza con una storia tutta in salita condita di una rivelazione capace di cambiare definitivamente i giochi (posto che alla fine Jon era un Targaryen, l'ascesa al Trono era più che legittima). E ...