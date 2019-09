Il Segreto spoiler | la morte dell’amante di Antolina | Elsa accusata di adulterio

Spoiler Il Segreto fine settembre : Isaac scopre che Antolina era incinta di soli tre mesi : Dopo mesi di stallo nella storia dei protagonisti Elsa ed Isaac, le prossime puntate de Il Segreto segneranno una svolta fondamentale che in breve tempo porterà al loro ritorno di fiamma. Nonostante i sospetti del suo ex fidanzato, la Laguna deciderà di accettare di fidanzarsi con Alvaro e di organizzare il matrimonio rapidamente. Non farà i conti, però, con le reali intenzioni del medico: dopo essersi fatto firmare una delega dalla sua ...

Il Segreto - spoiler 19-20 settembre : Isaac perde la testa alla notizia delle nozze di Elsa : Nuovo spazio con le notizie de Il Segreto, la soap opera iberica che continua a tenere alta l'attenzione dei fan italiani, nonostante la puntata serale di ieri sera non abbia convinto in termini di ascolti. Gli spoiler delle nuove puntate, trasmesse giovedì 19 e venerdì 20 settembre alle ore 16:10 su Canale 5, si soffermano su Elsa Laguna, Isaac Guerrero, Alvaro Fernandez e Antolina Ramos, i quali stanno dando vita ad un vero e proprio ...

Il Segreto - spoiler iberici : Maria Castaneda ha ucciso Mesia e ha vendicato Puente Viejo : Secondo le ultime anticipazioni spagnole della soap opera iberica il segreto, nelle prossime puntate che andranno in onda in Spagna ci sarà la tragica morte di Fernando Mesia. Ad uccidere quest'ultimo sarà proprio Maria Castaneda che metterà fine a tutte le sofferenze che negli anni ha dovuto subire a causa dell'ex marito. Infatti, la donna commetterà l'omicidio del suo ex dopo che quest'ultimo aveva messo in atto l'ennesimo piano folle. In ...

Il Segreto spoiler 22-28 settembre : Fernando va a Madrid - Alvaro lascia la Laguna : Torna lo spazio dedicato de Il Segreto, la soap opera arrivata alla sua dodicesima stagione in Italia. Gli spoiler delle puntate dal 22 al 28 settembre, rivelano che Fernando Mesia si trasferirà a Madrid, mentre Alvaro Fernandez scapperà da Puente Viejo dopo aver lasciato Elsa Laguna sull'altare. Infine Julieta dirà a Saul la verità di quello che è accaduto nel bosco. Il Segreto: Antolina gelosa di Elsa e Alvaro Le anticipazioni de Il Segreto ...

Temptation Island Spoiler : Serena e Alessandro tolgono i microfoni per parlare in Segreto : In attesa che questa sera vada in onda la seconda puntata di Temptation Island VIP, la produzione del programma si è divertita a fare qualche piccolo Spoiler sul suo profilo Instagram, in merito a quello che accadrà questa sera. Quello che è stato mostrato sull'account di Temptation Island è un filmato nel quale la concorrente Serena Enardu e il tentatore Alessandro hanno infranto il regolamento della trasmissione, compiendo un gesto ...

Il Segreto spoiler : Isaac ed Elsa tornano insieme - Antolina porta con sé la Guardia Civile : Finalmente nei prossimi episodi italiani della soap opera Il Segreto, i telespettatori assisteranno ad una scena che tanto speravano di vedere. Si tratta di Elsa Laguna (Alejandra Meco) e Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami), che dopo aver smascherato Antolina Ramos (Maria Lima) vivranno un momento romantico. Il carpentiere e la rivale dell’ex ancella finiranno per dare libero sfogo alla loro passione. Il migliore amico di Matias e la sorella del ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Raimundo torna a Puente Viejo senza Francisca : torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto lo sceneggiato, nato da un'idea di Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Gli spoiler spagnoli, in onda dal 16 al 20 settembre su Antena 3, svelano che Raimundo Ulloa tornerà a Puente Viejo senza la sua amata Francisca Montenegro mentre Alicia si ribellerà ad Ignacio Solozabal. Il Segreto: Alicia contro Ignacio Le anticipazioni de Il Segreto, sulle puntate trasmesse dal 16 settembre in ...

Il Segreto - spoiler : Elsa viene arrestata e torturata a causa di Antolina : Una delle protagoniste della soap opera Il Segreto nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, nei prossimi episodi italiani vivrà dei brutti momenti proprio quando sembrerà essere tornato il sereno nella sua vita. Elsa Laguna dopo aver ritrovato la serenità perduta con Isaac Guerrero, farà nuovamente i conti con la sua rivale Antolina Ramos. Quest’ultima a seguito del decesso di Juanote, per la precisione del vero padre del figlio che ...

Il Segreto - spoiler iberici : il Mesia ucciso da Maria - Emilia dà alla luce Natalia : Nuovo appuntamento incentrato sulla telenovela Il Segreto che continua ad essere sempre molto seguita. Finalmente nella puntata andata in onda su Antena 3 mercoledì 11 settembre 2019, uno storico personaggio che ha causato soltanto dolore ha fatto la fine che meritava. Si tratta di Fernando Mesia (Carlos Serrano), che è morto per mano della sua ex moglie Maria Castaneda (Loreto Mauleòn). Le vicende ambientate a Puente Viejo sono state ...

Il Segreto - spoiler Spagna : Maria uccide Fernando e torna a Cuba da Gonzalo : torna lo spazio dedicato alle novità su Il Segreto, lo sceneggiato capace ancora oggi di sorprendere i telespettatori con i suoi numerosi colpi di scena. Gli spoiler delle puntate in onda a settembre in Spagna rivelano che Maria Castaneda non esiterà a porre fine all'esistenza di Fernando Mesia. Alfonso ed Emilia raggiungeranno Gonzalo Castro a Cuba insieme alla figlia. Il Segreto: Fernando uccide Meliton Le anticipazioni de Il Segreto relative ...

Il Segreto - spoiler : Antolina fugge dopo essere stata smascherata dal suo amante Juanote : Finalmente nei prossimi appuntamenti italiani dello sceneggiato Il Segreto nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, verrà a galla il vero volto di Antolina Ramos. La diabolica bionda dopo essere stata smascherata dal dottor Alvaro Fernandez che farà sapere ad Isaac Guerrero che il figlio che ha perso non era il loro erede, farà i conti con l’uomo da cui si fece mettere incinta. Si tratta di Juanote, che grazie al carpentiere metterà piede a ...

Il Segreto - spoiler 15-21 settembre : Saul apprende che Julieta è stata abusata dai Molero : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta dagli stessi autori di Una Vita. Gli spoiler delle puntate dal 15 al 21 settembre rivelano che Elsa accetterà di diventare la moglie di Isaac mentre Saul Ortega capirà che Eustaquio e Lamberto Molero sono i responsabili dello strano comportamento di Julieta Uriarte. Il Segreto: ritrovati i corpi di Eustaquio e Lamberto Le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate in onda da ...

Il Segreto spoiler : Santacruz in bancarotta è costretto a chiedere un prestito a Prudencio : La soap opera iberica Il Segreto va in onda ormai da circa 6 anni in Italia, riuscendo sempre a catalizzare su di sé le attenzioni dei telespettatori. Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Francisca Montenegro approfitterà dei problemi economici di Severo per mandarlo in rovina una volta per tutte. La dark lady, dopo essersi liberata temporaneamente di Fernando Mesia, partito ...

Il Segreto - spoiler fino al 13 settembre : Alvaro ricattato da Antolina : Tornano le anticipazioni della soap iberica Il segreto e riguardanti ciò che accadrà nella settimana che va dal 9 al 13 settembre su Canale 5, nel consueto orario delle 16:40. Molte le emozioni che terranno con il fiato sospeso i telespettatori, come la scoperta da parte di Antolina, delle reali intenzioni del dottor Alvaro. La moglie di Isaac, sfrutterà quanto scoperto a suo vantaggio, in modo da allontanare una volta per tutte Elsa dalla vita ...