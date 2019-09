Il Segreto | episodi 21-22 settembre | Don Berengario e Leal sul punto di essere smascherati

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 20 settembre 2019) Torna l'appuntamento con le notizie su Il, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra arrivato alla tredicesima stagione in Spagna. Gli spoiler degli21 e 22su Canale 5, rivelano che la deposizione di Don Anselmo davanti al sergente Cifuentes metterà nei guai Done Carmelo. Il, puntata 21: Don Anselmo interrogato da Cifuentes Le anticipazioni de Il, riguardanti l'o in onda sabato 21alle ore 15:10 su Canale 5, rivelano che lo sceriffo Meliton sarà molto triste per nonriuscito a vincere il concorso di miglior tutore dell'ordine. Per questo motivo, Tiburcio, Dolores ed Hipolito (Selu Nieto) cercheranno di stargli vicino e consolarlo. Purtroppo l'uomo di legge sembrerà molto abbattuto, tanto da andare a rinchiudersi in municipio. Qui sarà raggiunto da Cifuentes, il quale deciderà di sottoporre Don ...

