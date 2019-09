Il Segreto anticipazioni dal 22 al 28 settembre | fughe e addii

Il Segreto - anticipazioni : ANTOLINA fa arrestare ELSA - ecco perché : La vendetta è un piatto che va servito freddo. Lo sa bene la perfida ANTOLINA Ramos (Maria Lima), visto quello che farà nelle future puntate italiane de Il Segreto; messa di fronte alle sue responsabilità, la moglie di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) studierà infatti un piano per far rinchiudere la povera ELSA Laguna (Alejandra Meco) in prigione. Il Segreto, trame: Isaac rintraccia Juanote, il vero padre del figlio di ANTOLINA Dando uno ...

Il Segreto - anticipazioni : Adela e Irene fondano un'associazione dedicata alle donne : Le anticipazioni della famosa soap opera spagnola Il Segreto riservano diverse curiosità che interessano ai telespettatori affezionati. Nelle prossime puntate, Irene Campuzano (interpretata dall'attrice Rebeca Sala) e Adela Arellano (interpretata dall'attrice Ruth Llopis), fonderanno un'associazione dedicata alle donne di Puente Viejo e includeranno nel nuovo progetto Maria Castañeda. Maria si scontra con Carmelo Nelle prossime puntate de Il ...

Il Segreto anticipazioni : Dolores disprezza la nipote Belen per errore : La famosa soap opera di origini iberiche Il Segreto, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua a suscitare la curiosità dei telespettatori grazie a numerosi colpi di scena. Gli spoiler dei prossimi appuntamenti italiani, rivelano che un personaggio femminile che porta allegria nelle trame farà una pessima figura. La donna in questione è Dolores, che commetterà una grossa imprudenza nel momento che attendeva con ansia. La moglie di ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 20 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di venerdì 20 settembre 2019: Elsa dice di sì alla proposta nuziale di Alvaro e intende comunicarlo quanto prima ai suoi più cari amici. Carmelo decide di non avvisare don Berengario in merito ai possibili nuovi interrogatori nelle indagini per il ritrovamento dei due cadaveri. Un giornale pubblica una “fake news” sull’avvistamento dei Molero, padre e figlio, in Francia. Cifuentas pensa che ...

Il Segreto - ricominciano le puntate serali : si riparte martedì 17 settembre - anticipazioni : Stagione nuova, abitudini vecchie: ripartono gli appuntamenti in prima serata con Il segreto. Anche questa volta – martedì 17 settembre – l’episodio della soap opera spagnola va in onda dalle 21.25 su ReteQuattro e, come nella passata stagione tv, gli episodi trasmessi sul canale che sta sul numero 4 del telecomando sono in continuità con quanto succede durante le puntate ‘normali’ in onda nel primo pomeriggio. Il ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Francisca lascia Raimundo e fa perdere le sue tracce : Dopo lo straziante addio a Puente Viejo, Raimundo e Francisca si trasferiscono a Madrid, qui purtroppo il rapporto si deteriora e la Montenegro decide di lasciare l'Ulloa e andarsene.

Il Segreto anticipazioni 20 settembre 2019 : Elsa prossima alle nozze : Elsa ha deciso di sposare Alvaro e lo comunica ad amici e parenti. Carmelo continua a depistare Cifuentas ma l'investigatore tormenta Don Berengario.

Anticipazioni Il Segreto : Alvaro fugge da Puente Viejo con i soldi di Elsa : Il Segreto Anticipazioni: Elsa ingannata e truffata da Alvaro Le Anticipazioni de Il Segreto annunciano un’importante svolta per Elsa. La povera Laguna si ritrova a vivere una situazione sconvolgente e abbastanza inaspettata per lei. Nel corso delle ultime puntate in onda su Canale 5, abbiamo visto Alvaro chiedere alla ragazza di diventare sua moglie. Una […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: Alvaro fugge da Puente Viejo con i ...

Il Segreto anticipazioni 19 settembre 2019 : Francisca caccia Fernando : Mentre Saul cerca di scoprire cosa sia successo a Julieta, Francisca ordina a Fernando di andarsene dalla Casona e di lasciare per sempre Puente Viejo.

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Raimundo torna a Puente Viejo senza Francisca : Grandi novità caratterizzeranno le puntate spagnole de Il Segreto dopo il salto temporale di quattro anni che segnerà il via della dodicesima stagione. Gran parte dei personaggi, ai quali i telespettatori si erano affezionati, usciranno di scena per lasciare spazio a volti e storie del tutto inediti. E in attesa di conoscere un po' meglio i misteri dei nuovi abitanti di Puente Viejo, l'attenzione continuerà ad essere rivolta verso coloro che non ...

Anticipazioni Il Segreto dal 21 al 27 settembre : Don Anselmo tenterà il suicidio : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni della soap opera Il Segreto, che continua ad essere uno dei punti di riferimento della programmazione pomeridiana di Canale 5. Le Anticipazioni della prossima settimana dal 21 al 27 settembre rivelano che l'attenzione sarà incentrata soprattutto su Don Anselmo, il quale si troverà di fronte ad una situazione molto delicata e al tempo stesso intricata che lo porterà addirittura a ...

Il Segreto anticipazioni : DOLORES fa una figuraccia - ecco chi non riconoscerà! : Da un po’ di tempo, i telespettatori italiani de Il Segreto hanno dovuto rinunciare alla simpatica Gracia Hermosa (Carmen Canivell), la moglie dello strampalato Hipolito Mirañar (Selu Nieto): grazie alle puntate già andate in onda, si è potuto apprendere che la donna ha dato alla luce la piccola Belen, tuttavia non ha ancora fatto ritorno a Puente Viejo dall’Austria, nazione in cui era andata a partorire. Le cose sono in realtà ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 19 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di giovedì 19 settembre 2019: All’appuntamento di Carmelo e Don Berengario arriva Saul, il quale dice di voler apprendere tutta la verità su quanto davvero successo a Julieta nel corso del sequestro… Isaac tenta di nuovo di spiegare a Elsa che Alvaro è un poco di buono, ma lei non intende ascoltarlo… Donna Francisca ordina a Fernando di andare via dalla sua casa e da Puente Viejo… Elsa ...