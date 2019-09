Il report di Amnesty International sulle violenze della polizia a Hong Kong

Fonte : wired

(Di venerdì 20 settembre 2019) (foto: NTHONY WALLACE/AFP/Getty Images) Alcuni dei manifestanti che negli ultimi mesi sono scesi in piazza aper chiedere più democrazia e meno ingerenza da parteCina, sono stati arrestati in modo arbitrario e hanno subito violenza anche quando erano a terra, con le mani ammanettate dietro la schiena. Una percentuale di loro è stata anche minacciata e torturata in carcere. Gli abusiemergono da undiche ha intervistato tra il 5 e il 12 settembre scorso 38 persone, 21 delle quali erano state arrestate nella città-stato asiatica. La maggior parte delle testimonianze raccolte trova riscontro in video, documenti e referti medici. Quasi tutte le persone arrestate cheha intervistato sono state infatti ricoverate dopo il rilascio. “Le testimonianze lasciano poco spazio al dubbio”, ha detto Nicholas Bequelin, il responsabile ...

