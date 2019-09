Il Real pensa al dopo Zidane ancora una partita come chance Florentino Perez contatta

Stadio Fiorentina - Commisso Realista : “Pensavo fosse più semplice - ma vedo che non è così…” : Stadio Fiorentina, ha parlato il patron viola Rocco Commisso a margine del sopralluogo da lui effettuato quest’oggi nell’area della Mercafir, a nord ovest della città, dove potrebbe sorgere il nuovo impianto della Fiorentina: “Nessuna novità. Lavoriamo, siamo al principio di questo percorso. L’unica cosa che posso dire è che pensavo che le cose fossero più semplici e con più lavoro fatto in questi anni ma vedo che ...

Vuelta a España 2019 - Mikel Iturria : “È un sogno che diventa Realtà. Ho cercato di dare il massimo senza pensare al mio vantaggio” : Ventisette anni e prima vittoria in carriera conquistata proprio alla Vuelta a España 2019, la corsa di casa. Mikel Iturria è il vincitore dell’undicesima tappa della settantaquattresima edizione della corsa a tappe iberica con partenza da Saint Palais e arrivo a Urdax-Dantxarinea. Dopo ben venticinque chilometri passati in solitaria, e una lotta infinita contro la rimonta degli altri attaccanti del giorno, il corridore dell’Euskadi ...

Temptation Island - Nunzia single dopo il Reality : l'ex di Arcangelo pensa a se stessa : Tra Nunzia e Arcangelo è finita a Temptation Island: sebbene i due ex fidanzati siano stati avvistati insieme ad una festa, tra di loro non è vi è stato nessun ritorno di fiamma. A precisare di essere ancora single è proprio la diretta interessata che sui social, con gli ultimi messaggi postati, ha voluto sottolineare che, nonostante tutto, non ha perso al sua verve ed il suo sorriso. Nunzia è pronta a vivere nuove esperienze, magari in ...

Il Real pensa a Pepe Reina per rimpiazzare Navas : Il Real Madrid pensa a Pepe Reina come sostituto per Navas. Dopo aver inserito il portiere nell’ultima offerta fatta per Neymar al Psg il club madrileno punta l’ex portiere del Napoli secondo quanto riporta As. Reina, 36 anni, si adatta al profilo che il Real avrebbe individuato come secondo di Courtois e si pensa che il Milan non avrebbe nessun problema a lasciarlo andare. In ogni caso, Reina non è l’unico candidato sotto ...

Pensa di dare da mangiare alla figlia di 3 anni caramelle a forma di palline - la piccola ne mangia più di 200 - la madre scopre cosa Realmente sono capisce che la bimba sta per fare una fine orribile : Un uomo aveva comprato dal supermercato una busta contenente più di 200 palline colorate credendo che fossero caramelle di zucchero. Appena tornato a casa l’uomo le aveva date da mangiare alla figlia di 3 anni che le aveva divorate in pochi minuti. La madre aveva subito Pensato che in quelle caramelle c’era qualcosa di strano. Ne aveva mangiate una e si era accorta subito che quelle non erano caramelle, perché non erano per niente ...

Biasin (Libero) : La Juve ha giocato con Lukaku. In Realtà pensa solo a Icardi : Su Libero Fabrizio Biasin parla dell’affare che coinvolge Lukaku, Dzeko, Dybala, Icardi e Higuain. Giovedì si chiude il mercato inglese in entrata e dunque difficilmente il Manchester United cederà Lukaku oltre quella data, a meno che non riesca a rimpiazzarlo tra oggi e domani con Mandzukic e guadagni altro tempo. La situazione, al momento, vede la Juve che fa un passo indietro, mentre l’Inter è tornata alla carica con ...

Pogba - parla il fratello : “Se Paul pensa che il Real sia il meglio per lui…” : “Il Real? Voglio sempre il meglio per mio fratello. Se lui pensa che sia la migliore squadra per lui, ci andrà”. A parlare ad “AS” è Mathias Pogba, fratello di Paul, tornato in Spagna per firmare con il Manchego Ciudad Real, club di terza divisione. “Ci sono tanti rumours e su quelli non puoi farci nulla – afferma a proposito del futuro del fratello, ora al Manchester United ma nel mirino di Real Madrid ...