Il primo teaser trailer di The Crown 3 è la metafora perfetta del nuovo volto della

One Piece : Stampede – rilasciato il primo teaser e data di uscita italiana : Tratto dal manga più venduto al mondo, One Piece festeggia i suoi 20 anni e salpa per l’Italia con una nuova e maestosa avventura cinematografica. I pirati più amati dai Millenials e dalla Generazione Z tornano sul grande schermo con la supervisione artistica del genio creativo Eiichiro Oda. L’uscita del film in Giappone, dove ha incassato oltre 5 miliardi di yen al botteghino, lo ha consacrato come l’anime più atteso degli ultimi anni. La più ...

Il nuovo Resident Evil - Project Resistance - si mostra nel primo teaser trailer : Prima dell'inizio del Tokyo Game Show che si terrà alla fine di questa settimana, Capcom ha appena pubblicato il primo filmato ufficiale del prossimo gioco di Resident Evil, ovvero Project Resistance.Mentre il gioco continua ad essere annunciato con questo titolo provvisorio, il trailer conferma che si tratterà davvero di un titolo co-op, con i giocatori che si scontreranno con orde di zombie. Nel filmato vengono mostrate anche quelle che ...

Lamborghini - primo teaser della nuova sportiva : Ibrida o elettrica? questo il dilemma per la nuova sportiva che la Lamborghini svelerà al prossimo Salone di Francoforte. Ormai da mesi si susseguono indiscrezioni riguardo al possibile inizio di una nuova era elettrificata per le sportive di Sant'Agata Bolognese e, dopo la concept elettrica Terzo Millennio, il modello che debutterà in pubblico alla rassegna tedesca potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque nella storia della Casa, ...

The New Pope - il primo teaser trailer della nuova serie di Sorrentino : È stato diffuso in queste ore il primo teaser trailer della serie The New Pope creata e diretta dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino. La produzione internazionale che vede coinvolte Sky, Hbo e Canal+ è la continuazione ideale della serie The Young Pope, lanciata nell’autunno 2016 e che vedeva come protagonista Jude Law nei panni dell’irriverente giovane papa Lenny Belardo alias Pio XIII. Ora, come si vede nella clip di ...

Il primo teaser di The L Word : Generation Q dà un gustoso assaggio delle nuove vite di Bette - Shane e Alice : Showtime pubblica a sorpresa il primo teaser di The L Word: Generation Q, il revival dell'acclamata serie sulle donne LGBTQ di Los Angeles andata in onda tra il 2004 e il 2009. I nuovi episodi, trasmessi su Showtime dall'8 dicembre, porteranno sullo schermo tre vecchie glorie – Jennifer Beals nei panni di Bette, Kate Moennig in quelli di Shane e Leisha Hailey nel ruolo di Alice – e tutta una serie di volti nuovi, annunciati in più riprese nel ...

Hyundai EV Concept 45 - primo teaser della show-car per Francoforte : A fianco della nuova generazione della i10 e della prima vettura sportiva a batteria nella storia del marchio, la Hyundai presenterà al Salone di Francoforte una show-car che prefigura i contenuti dei nuovi modelli elettrici del gruppo. L'accento sarà posto soprattutto sullo stile e sulla visione della mobilità elettrica da parte della Casa attraverso un prototipo dai tratti vintage ispirato alla Pony degli anni 70.Icone e ...

Cinema : diffuso il primo trailer teaser di Bombshell - il film sarà nelle sale a dicembre : E’ stato diffuso il primo teaser trailer di Bombshell, che sarà nelle sale il prossimo 20 dicembre. La pellicola è basata su una storia vera: la vicenda dello scandalo scoppiato alla Fox e che ha costretto Roger Ailes, accusato di molestie sessuali, ad abbandonare la presidenza di Fox news. ...Continua a leggere

Data d’uscita e teaser di The Marvelous Mrs. Maisel 3 - ecco un primo sguardo alla nuova vita da star di Midge : Il conto alla rovescia può finalmente partire: le nuove avventure di Midge Maisel saranno su Prime Video dal 6 dicembre. Oltre ad aver reso nota la Data d'uscita ufficiale, Amazon ha anche pubblicato il primo teaser di The Marvelous Mrs. Maisel 3, dal quale emergono i primi dettagli sulla tournée europea di Midge con Shy Baldwin. Nel 1960 una donna non sposata prenderà la pillola, così potrà fare tutto il sesso che vorrà, le si sente dire ...

Beverly Hills 90210 : nuovo teaser e trama del primo episodio del revival : Beverly Hills 90210 – Diffuso online il nuovo teaser trailer e la sinossi ufficiale del primo episodio del revival: sieteL'articolo Beverly Hills 90210: nuovo teaser e trama del primo episodio del revival proviene da TenaceMente.com.

The Walking Dead - il primo teaser della nuova serie spinoff : https://twitter.com/TheWalkingDead/status/1155999655387287557 Negli scorsi mesi è arrivata l’ufficialità su un nuovo progetto seriale legato a The Walking Dead: la serie tv culto sull’apocalisse zombie, infatti, produrrà un altro spinoff ancora senza titolo ma incentrato su nuovi personaggi e in particolare su una generazione più giovane di protagonisti. Il progetto è ancora senza titolo ma in queste ore è stato diffuso un breve ...

American Horror Story : 1984 - nel primo teaser trailer l'horror dei campi per le vacanze estive : vacanze da paura quelle che attendono i protagonisti di American Horror Story: 1984.La nona stagione della serie Horror di FX prodotta da Ryan Murphy, farà un salto nel passato, realizzando una sorta di omaggio ai film slasher degli anni '80 alla Venerdì 13 e non solo. Dopo l'Apocalisse dell'ottava stagione che riprendeva elementi delle passate, al punto che non è stata considerata una "limited series" una miniserie dai membri dell'Academy degli ...