Il primo storico Don Camillo | trama | cast e curiosità del primo film della saga

Tennis - storico Berrettini : raggiunti i quarti dell’Us Open. È il primo italiano dopo 42 anni : Quarantadue anni dopo Corrado Barazzutti – semifinalista a New York nel 1977 quando ancora si giocava sui campi in erba di Forest Hills – un altro italiano raggiunge i quarti di finale degli Us Open. A compiere l’impresa è Matteo Berrettini, numero 25 del mondo, grazie al netto successo in tre set per 6-1 6-4 7-6 contro il giovane russo, classe 1997, Andrey Rublev. Per il Tennista romano, nato nel 1996, si tratta della prima volta ...