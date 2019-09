Il primo chitarrista dei Motörhead Larry Wallis è morto all’età di 70 anni

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 20 settembre 2019) Ildeia 70e le cause del decesso non sono ancora state rese note.aveva militato nella band di Lemmy Kilmister negli1975 e 1976, quando ancora i futuri eroi di Ace Of Spades erano ancora in fase embrionale.aveva inciso il disco On Parole nel 1975, e durante i lavori il batterista Lucas Fox abbandonò il progetto per cedere il post a Phil Taylor - detto "Philthy Animal" - ma l'album non vide la luce fino al 1979, quando isi erano già lanciati nel mercato con i tre fortunati album(1977), Overkill (1979) e Bomber (1979).e Kilmister si conobbero quando ilmilitava nei Pink Fairies e il secondo negli Hawkwind. I Pink Fairies erano una formazione proto-punk di Londra, maaveva già suonato in varie formazioni provenienti dalla scena ...

