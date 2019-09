Il Papa e il rosso da 70 milioni Tagliati anche gli ascensoristi

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 20 settembre 2019) Fabio Marchese Ragona Il cardinale Marx studia un piano «lacrime e sangue» Colleghi in rivolta: ci sono laici a 15mila euro al mese Trovare un rimedio per bloccare l'emorragia e coinvolgere tempestivamente tutti i cardinali e vescovi a capo dei dicasteri vaticani. Sono ancora una volta le finanze d'oltretevere a turbare la quiete della residenza Santa Marta, il quartier generale diFrancesco. Il Pontefice, che già dalla sua elezione nel 2013 tenta di riformare l'area economica del Vaticano, deve adesso affrontare una nuova grana: il risanamento delle casse della Santa Sede che nel 2018 hanno registrato un disavanzo di circa 70di euro su un budget di 300. Da un lato le donazioni sempre più in picchiata, dall'altro i contributi degli enti economici interni (come lo Ior) sempre meno incisivi: per questo Francesco, che non ha ancora nominato un Prefetto ...

