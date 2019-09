Il Napoli ha una tifosa in più | la sexy Floriana Messina manda in tilt i social

Obsolete & Discontinued : una mostra fotografica unica dal 20 settembre a Napoli : Approda a Napoli la mostra collettiva “Obsolete & Discontinued” nello spazio espositivo dei Magazzini Fotografici localizzato nell’antico Palazzo Caracciolo D’Avellino del Decumano superiore. Si potrà visitare dal 20 settembre, giorno dell'inaugurazione, fino al 3 novembre. La mostra nasce da un’idea del fotografo e noto stampatore inglese Mike Crawford e coinvolge 50 grandi nomi della fotografia internazionale. Allestita per la prima volta ...

Reja : “Quest’anno ho una grande sensazione per il Napoli “. Poi scherza : “Calaiò ce l’ha con me perché…” : Reja sul Napoli Edy Reja, ex allenatore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Forse Emanuele Calaiò (in collegamento sull’altra linea, ndr) ce l’ha con me perché non lo facevo giocare. In quel periodo arrivarono tanti calciatori importanti. In attacco avevo Sosa, Lavezzi, tutti ottimi attaccanti. – Reja ...

Pay tv pirata - Donna Flora e quel tesoro di tessere : indagini partite da una casa di Napoli : Tutto ha inizio da un controllo in via dell'Abbondanza, siamo a Marianella, seguendo una segnalazione, gli inquirenti bussano in casa di Flora Gianniello, una degli indagati. Spunta un piccolo...

Llorente pazzo di Napoli : scelta una casa d’eccezione per la famiglia : il retroscena : Llorente pazzo di Napoli: scelta una casa d’eccezione per la famiglia che presto lo raggiungerà. il retroscena raccontato dal Corriere dello Sport Llorente pazzo di Napoli: scelta una casa d’eccezione per la famiglia: il retroscena. L’ attaccante spagnolo è arrivato all’ ombra del Vesuvio come ultimo colpo di calciomercato e da quel giorno si è subito immerso nella realtà Napoli, camminando in Città, tra la gente che lo ...

Marchetti : “Il Napoli non ha subito gol dall’attacco tra i più forti d’Europa. C’è una novità in casa azzurra” : Marchetti: “Il Napoli non ha subito gol dall’attacco tra i più forti d’Europa:. Il collega di Sky Sport analizza la due giorni Champions delle italiane Marchetti: “Il Napoli non ha subito gol dall’attacco tra i più forti d’Europa. C’è una novità in casa azzurra”. Il collega di Sky Sport analizza la due giorni Champions delle italiane nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com , di cui vi ...

Napoli - ergastolo al boss Rinaldi per l'agguato nel circolo di Portici : uccise il capo dei Barbudos e una vittima innocente : ergastolo per il boss Ciro Rinaldi e per gli altri imputati per il duplice omicidio di Ciro Colonna (ragazzo estraneo alla camorra, colpito per errore) e per Raffaele Cepparulo, boss dei Barbudos...

Il Napoli è una squadra europea : Oltre il risultato Questa volta iniziamo dalla fine, da una considerazione che non tiene conto del risultato di Napoli-Liverpool, che riguarda la prestazione e nient’altro. Il match di ieri sera lascia una certezza: il Napoli è una squadra europea. È una caratteristica particolare per l’Italia, per la Serie A, rispetta un programma che De Laurentiis ha iniziato ad attuare il giorno in cui ha ingaggiato Rafa Benítez. Poi c’è ...

Sconcerti : Il Napoli è una squadra completa - senza punti vuoti : Il risultato finale regala quasi qualcosa la Napoli, commenta Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Un equilibrio tale che lo 0-0 sembrava studiato a tavolini. Poi il rigore, largo ma meritato per insistenza, ha rotto l’equilibrio e il Napoli ha fatto cose impensabili. Il gol ha spezzato la magia del Liverpool che ha smesso di giocare, il Napoli ha preso il sopravvento imprimendo alla sua vittoria una dimensione europea che non aveva mai ...

Klopp a Sky : «Il Napoli ha fatto fatica a difendere. Non c’è una che meritava di più di vincere» : L’allenatore del Liverpool Klopp è interventuo a Sky per commentare la prestazione della sua squadra contro il Napoli per la prima di Champions: «Partita equilibrata. Abbiamo dominato a tratti. Il Napoli ha fatto fatica a difendere. Non siamo stati fortunati. Primo tempo equilibrato, nel secondo momenti selvaggi con contropiedi. Poi la partita è cambiata in pochi minuti. Il Napoli ha fatto il primo gol e poi anche il secondo. Non credo che ...

20.28 A disposizione per le due squadre: Napoli: Ghoulam, Maksimovic, Elmas, Llorente, Milik, Ospina. LIVErpool: Lovren, Gomez, Lallana, Chamberlain, Wijnaldum, Shaqiri, Kelleher. 20.22 Il Napoli ha vinto solo uno degli ultimi sei match contro le squadre inglesi, perdendo cinque volte. 20.17 A LIVEllo statistico il LIVErpool solamente una volta non ha effettuato neanche un tiro nello specchio ...

Klopp in conferenza : “Dobbiamo difenderci per bene - il Napoli é una grande squadra” : Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, parla alla vigilia della sfida di Champions League con il Napoli: “Dovremo difenderci bene, negli ultimi giorni ci siamo concentrati esclusivamente sul Newcastle. Nelle ultime ore abbiamo iniziato a pensare al Napoli, ci siamo parlati ma poi abbiamo preso l’aereo per lo spostamento. Certamente già conosciamo l’avversario e domani vedremo delle immagini per capire cosa fare, ma già l’anno scorso ...

Floriana Messina - una bellezza da Champions League! Lo shooting per il Napoli fa innamorare i calciatori… del Liverpool [GALLERY] : Floriana Messina pronta a diventare la sexy madrina del Napoli: lo shooting calcistico è bollente e ‘distrae’ i calciatori del Liverpool Domani il Liverpool farà visita al Napoli per la prima partita della nuova stagione di Champions League. Una partita che promette grande spettacolo fra i campioni d’Europa in carica e i ragazzi di Ancelotti, vogliosi di vendicare la sconfitta della passata edizione. Il Napoli ha ...

Vigilante ucciso a Napoli - al baby-killer cinque permessi d’uscita dal carcere : in un caso per un provino con una squadra di calcio : Quello per festeggiare insieme alla famiglia e agli amici il suo diciottesimo compleanno non è stato l’unico permesso di uscita di cui ha beneficiato uno dei tre giovani condannati per l’omicidio di Francesco Della Corte, la guardia giurata uccisa il 13 marzo 2018 all’esterno della stazione della metropolitana di Piscinola, a Napoli, nel tentativo di portargli via la pistola. Il giovane ha potuto lasciare l’istituto penale dov’è ...

Il Napoli femminile comincia con una vittoria a Cesena per 2-1 : Inizia bene la stagione del Napoli femminile in Serie B. vittoria fuori casa per 2-1 contro il Cesena, sul campo del Castelvecchio, al termine di una partita combattuta e sudata, vinta grazie alle reti di due delle calciatrici più talentuose del gruppo. Il primo gol è stato segnato al 30esimo dall’estone Tammik capocannoniere della squadra lo scorso anno in serie C e alla prima rete in serie B. Dopo soli due minuti, però, è arrivato il pareggio ...