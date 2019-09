Il ministro Lamorgese taglia i mezzi ' nautici' della Polizia

Un ministro che non parla - ma agisce. Benvenuta Lamorgese : È toccato a un ministro non politico segnare il primo punto del governo Conte 2. La nuova titolare del Viminale, Luciana Lamorgese, ha trovato il modo per bypassare con intelligenza e senso dello Stato il famigerato decreto sicurezza bis di Salvini, ponendo così fine all’odissea della Ocean Viking, i cui 82 passeggeri-migranti verranno sbarcati a Lampedusa. Siamo dinanzi al primo passaggio dell’era post-salviniana. ...

Chi è Luciana Lamorgese - il nuovo ministro dell’Interno che sostituirà Matteo Salvini : Luciana Lamorgese per il dopo Salvini: sarà lei il nuovo ministro dell’Interno del governo Conte bis, nato dopo che la Lega ha fatto mancare il sostegno all’esecutivo e dopo l’accordo tra Pd e Movimento 5 Stelle che porterà ad una nuova squadra di ministri. La Lamorgese, ex prefetto di Milano, prenderà il posto appunto di Matteo Salvini, ormai ex vicepremier, che passerà all’opposizione con il Carroccio di cui è leader. Classe 1953, lucana (è ...

