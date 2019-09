Il M5S cerca l’intesa con i Verdi a Bruxelles Ma c’è il nodo Casaleggio

Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 20 settembre 2019) La presidenza del gruppo ambientalista ha dato il via libera a una discussione con la delegazione dei Cinque stelle a. I grillini tentano la svolta in chiave istituzionale e filo-europea nel parlamento comunitario, ma la strada non è tutta in discesa

