Il Diavolo veste Prada diventa un musical Chi sarà la nuova Miranda?

(Di venerdì 20 settembre 2019) Marina Lanzone Dopo 13 anni dal film, è stata immaginata una versione canterina della redazione di Runway. Il debutto è previsto per luglio 2020 La cattivissimaPriestly sta tornando, ma in una versione più canterina. Sì perché Ildiventerà presto un. Il debutto è previsto per il 14 luglio 2020 al James M. Nederlander Theatre di Chicago e rimarrà in cartellone fino al 16 agosto, per poi approdare probabilmente a Broadway. Il progetto conterà la partecipazione di grandi professionisti del settore: la regiacurata da Anna D. Shapiro, vincitrice di un Tony Awards per August: Osage County, i testi delle canzoni saranno scritti da Shaina Taub e le musiche composte da Elton John. Il cantante ha già stretto diverse collaborazioni con Broadway, firmando gli adattamenti de Il re Leone e Billy Elliott. Ma questo lavoro per lui ha un valore ...

