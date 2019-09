Il debutto nel mondo della principessa Kako | la «Kate Middleton del Giappone»

Mondiali di scherma Paralimpica – Bebe Vio sconfitta al debutto assoluto nella sciabola : “sono comunque soddisfatta” : Bebe Vio undicesima nella sciabola ai Mondiali di scherma Paralimpica 2019: le parole positive della campionessa azzurra dopo la sua avventura nella nuova disciplina Sono ufficialmente iniziato i Mondiali di scherma Paralimpica 2019. Occhi puntatissimi su Bebe Vio, che in questa edizione della rassegna iridata ha voluto cimentarsi in una disciplina per lei nuova, la sciabola. La campionessa azzurra è stata sconfitta per una sola stoccata ...

Volley - Italia-Portogallo 3-0 : le pagelle degli azzurri. Giannelli - Zaytsev - Piano è l’asse vincente nel debutto dell’Italia : L’Italia del Volley, al debutto nella rassegna continentale, ha demolito con un secco 3-0 il Portogallo al termine di un match equilibrato solo nella sua parte finale. Ecco i voti, giocatore per giocatore, relativi alla prima sfida della nazionale azzurra a Montpellier SIMONE Giannelli 7.5: Nel segno della continuità, l’alzatore azzurro non sbaglia un colpo, dopo una bella Nations League e una monumentale qualificazione olimpica. Se ...

Baseball - Europei 2019 : Italia al debutto nel torneo continentale - si comincia contro la Francia : Parte dalla Francia il cammino dell’Italia agli Europei di Baseball 2019 a Bonn e Solingen, in Germania. Il torneo, che quest’anno ha un sapore olimpico, dato che le prime cinque andranno al torneo di qualificazione, vede gli azzurri inseriti assieme ai transalpini in un girone B che, inevitabilmente, ha nella Spagna l’altra grande protagonista. C’è nell’aria la voglia di riscattare quello che non è stato tre anni ...

I look scelti dal governo giallorosso nel giorno del debutto : Il bispremier Giuseppe Conte ha firmato con la sua penna, Alfonso Bonafede con la mano sul cuore, Roberto Speranza il neoministro della Salute, l'unico targato Leu, con un'eloquente cravatta rossa, unica originalità cromatica tra tante istituzionali cravatte sul blu e l'azzurro. E' il giuramento del primo governo abbronzato, vista la data, anticipato dai sorrisi di Luigi Di Maio e dai “ciao ciao” verso la tribunetta dei parenti, dove ...

debutto (con vittoria) di Ounas nel Nizza : Debutto fortunato per Adam Ounas. Il Nizza ha vinto sul Rennes in trasferta per 1-2 con una rimonta. Ounas è entrato nella ripresa, al 75′, al posto di Lusamba. A segnare i due gol che hanno portato al trionfo della squadra francese, Cyprien e Coly. L'articolo Debutto (con vittoria) di Ounas nel Nizza sembra essere il primo su ilNapolista.

Un’adolescente tra le big - si avvera il sogno di Michelle Liu : debutto a 12 anni nel golf professionistico femminile : La promessa canadese parteciperà all’età di 12 anni, nove mesi e sei giorni al CP Women’s Open ma non sarà un record assoluto Non si tratta di un record assoluto, ma è pur sempre una storia da raccontare. La protagonista si chiama Michelle Liu, atleta canadese che parteciperà al CP Women’s Open, torneo LPGA Tour al via oggi ad Aurora, in Canada. Fin qui nulla di strano, se non che questa giovane promessa del golf ha ...

La data di Peaky Blinders 5 su Netflix - dopo il debutto nel Regno Unito e i primi dettagli sulla sesta stagione : dopo il debutto nel Regno Unito, che avverrà a breve, arriverà anche Peaky Blinders 5 su Netflix. Il lancio della quinta stagione è fissato per domenica 25 agosto sulla rete britannica BBC, e proseguirà per un totale di sei appuntamenti serali. I fan italiani invece potranno guardare Peakly Blinders 5 su Netflix a partire da venerdì 4 ottobre, quando sarà disponibile a livello internazionale. sulla piattaforma, inoltre, ci sono le prime quattro ...

Normani ha rivelato che nel suo disco di debutto ci sarà lo zampino di Ariana Grande : Yessa! The post Normani ha rivelato che nel suo disco di debutto ci sarà lo zampino di Ariana Grande appeared first on News Mtv Italia.