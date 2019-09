Il colore nascosto delle cose | trama e cast del film con Valeria Golino e Adriano Giannini

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 20 settembre 2019) Venerdì 20 settemebre, dalle 21.20 in poi su Rai3, va in onda Ildel 2017 diretto da Silvio Soldini e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia di due anni fa. La protagonista principale è, ormai ex compagna di Riccardo Scamarcio. Il: trailer Il: anticipazioniTeo è un uomo in fuga. Dal suo passato, dalla famiglia di origine, dai lettidonne con cui passa la notte e da cui scivola fuori alle prime luci del giorno, dalle responsabilità. Il lavoro è l’unica cosa che veramente ama, fa il “creativo” per un’agenzia pubblicitaria e non stacca mai, tablet e cellulari lo tengono in perenne e compulsiva connessione con il mondo. Emma ha perso la vista a sedici anni, ma non ha lasciato che la sua vita precipitasse nel buio. Il: ...

RaiTre : Un pubblicitario in carriera si innamora di una donna non vedente molto combattiva. Tra i due scoppia una passione… - SalvatoreCow : #staseraintv, venerdì #20settembre 2019. Su @RaiTre Rai3 «Il colore nascosto delle cose» con @ValeriaGolino1… - Noovyis : (Il colore nascosto delle cose, la trama e il finale del film) Playhitmusic - -