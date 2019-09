I soci al voto su Carige | ecco cosa può accadere in assemblea

Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 20 settembre 2019) Unper decidere il futuro di. L'straordinaria degli azionisti fissata per venerdì 20 a Genova è chiamata ad approvare (o meno) il rafforzamento da 900 milioni di euro necessario a riportare in equilibrio gli indici patrimoniali.tutti gli scenari possibili scenari.

rilellina : @ManlioDS Tutti bla bla. Perche' non fate una legge con i vostri illuminati soci di governo per evitare il voto segreto? - guig73 : RT @GeMa7799: @GiuseppeConteIT L'Italia è contraria ai porti aperti, i suoi soci del governo non eletto da nessuno ci avevano già portato i… - stefanocazzola1 : RT @GeMa7799: @GiuseppeConteIT L'Italia è contraria ai porti aperti, i suoi soci del governo non eletto da nessuno ci avevano già portato i… -