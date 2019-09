Huawei spiega i bordi curvi e l’anello di Mate 30 Pro | mentre i predecessori volano

Huawei spiega la scelta del nome HarmonyOS e annuncia grossi investimenti per le app : Huawei spiega perché ha scelto il nome HarmonyOS al posto di "Hongmeng OS" e annuncia grossi investimenti per attirare il maggior numero di sviluppatori possibile. L'articolo Huawei spiega la scelta del nome HarmonyOS e annuncia grossi investimenti per le app proviene da TuttoAndroid.