Hamilton domina il venerdì del Gran Premio di Singapore

F1 - risultato FP3 GP Belgio 2019 : è ancora grande Ferrari. Leclerc domina la mattinata mentre Hamilton finisce a muro : Ennesima grande dimostrazione di forza della Ferrari che continuano a dominare questa prima parte di weekend trovando un altro uno-due anche nelle terze prove libere del GP del Belgio 2019 di F1. Il miglior tempo lo ha fatto registrare nuovamente Charles Leclerc, in grado di stampare un 1:44.206 che lo proietta a tutti gli effetti come favorito principale per il pomeriggio, per lo meno per quanto si è visto fino a qui; seconda posizione per il ...