Guterres: da cambiamenti clima tensioni

"Itici minacciano la pace nel mondo". E' l'allarme lanciato dal Segretario generale dell'Onu,, nel giorno della protesta mondiale contro ilte change. "La competizione per le risorse sta creandotra popoli e Paesi e non è un caso che le Nazioni più vulnerabili aitici siano spesso quelle più vulnerabili ai conflitti e alla fragilità". "E' una corsa contro il tempo" e serve "un'azione urgente". "Dobbiamo farlo. Milioni di persone in tutto il globo lo chiedono".(Di venerdì 20 settembre 2019)