Gué Pequeno | ' È importante essere pappa | è una cosa ludica' | poi annuncia un nuovo album

Gué Pequeno manda una frecciatina a Fedez e rivendica : 'Ho lanciato lui - Salmo e Ghali' : Due giorni fa l'emittente svizzera 'Rete Tre' ha diffuso un'intervista realizzata con Gué Pequeno. Non è la prima e probabilmente non sarà l'ultima volta che il rapper milanese concede un'intervista ad un'emittente radiofonica della Svizzera italiana, dato che ormai da anni risiede a Lugano. Nel corso della chiacchierata il rapper classe 1980 ha avuto modo di sottolineare come sia ormai stato superato lo stereotipo del rapper duro e puro, ma ...

Enjoy : Peter Gomez racconta il lusso - la droga e il p0rno sul Nove. Vittorio Sgarbi e Gue Pequeno alla prima : Peter Gomez - Enjoy lusso, droga e p0rno: sono questi gli ingredienti di Enjoy, il nuovo programma di Peter Gomez. Il giornalista, dopo aver condotto Le Confessioni, torna sul Nove per affrontare – nel corso di quattro serate - tre delle tematiche più controverse, scottanti e dibattute della nostra società. Al centro dei documentari ci saranno le testimonianze di personaggi che hanno vissuto o vivono tutt’ora questi vizi ...

Gué Pequeno - caos al DJ set : intervengono carabinieri e croce rossa - ferito un 14enne : Momenti di confusione prima e dopo il dj set di Gué Pequeno a Olgiate Olona, nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 settembre 2019. Il rapper milanese era atteso presso lo Zero Village, un locale sito in via San Francesco, ma verso l'1:30 – alcuni resoconti anticipano l'orario di circa 45 minuti – ancor prima dell'arrivo dell'artista e coach dell'ultima edizione di The Voice Of Italy, un 14enne è stato ferito al costato, rendendo necessario ...

Il pubblico contro Gué Pequeno a La notte della Taranta : Ieri sera è stata trasmessa su Rai 2 La notte della Taranta, la trasmissione dedicata al festival volto ad omaggiare l'importanza della musica popolare made in Salento. E a condurre l'evento registratosi in Puglia è stato il duo formato da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Sia sull'evento sia sui due ritrovati coniugi-conduttori dello spettacolo salentino sono giunte in rete numerose critiche. Il popolo del web si è infatti ...

Le esibizioni de La Notte della Taranta 2019 - Elisa promossa - Gué Pequeno bocciato (video) : come rivedere il concerto : Oltre 160mila persone hanno ballato a Melpignano al ritmo della pizzica per l'edizione de La Notte della Taranta 2019, in scena sabato 24 agosto. E per la prima volta anche il pubblico di Rai2 ha potuto assistere in diretta alla lunga maratona musicale celebrativa della musica popolare salentina, uno dai maggiori eventi musicali gratuiti d'Europa capace di attirare spettatori da tutta Italia e anche dall'estero. La messa in onda su Rai2 ha ...

La notte della Taranta - polemica sull’esibizione di Gué Pequeno : “Vorrei essere sotto al palco con una granata” - “Io vi denuncio” : Gué Pequeno è stato ospite della notte della Taranta. Ma la sua esibizione ‘non è andata giù’ a molti che hanno seguito lo spettacolo e che l’hanno trovata a dir poco fuori luogo rispetto alla tradizione. Gué ha messo insieme pizzica e rap: “Non è fantascienza. Il groove, il bit è riconducibile un po’ al nostro mondo, un po’ funky, un po’ black, la radice è quella”, aveva detto Gue all’Ansa, durante le prove. ...

La notte della taranta su Rai 2 : Elisa e Gue Pequeno dividono il pubblico : Elisa e Gue Pequeno a La notte della taranta 2019 Elisa e Gue Pequeno sono stati i protagonisti de La notte della taranta 2019. La presenza dei due cantanti ha dato il via a un lungo dibattito sui social network a causa delle loro origini, del tutto lontane da quelle dello storico evento. Molti telespettatori […] L'articolo La notte della taranta su Rai 2: Elisa e Gue Pequeno dividono il pubblico proviene da Gossip e Tv.

Diretta de La Notte della Taranta 2019 su Rai2 e in streaming il 24 agosto - l’edizione più pop con Elisa e Gue Pequeno : Sarà ricordata probabilmente come l'edizione più pop di sempre, quella de La Notte della Taranta 2019, trasmessa per la prima volta in Diretta da Rai2, sabato 24 agosto a partire dalle 22:40. L'evento musicale che più di tutti celebra le sonorità salentine, giunto alla sua ventiduesima edizione a Melpignano (LE), sarà condotto per quest'anno dal critico musicale Gino Castaldo con la partecipazione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. ...

Elettra Lamborghini ft. Guè Pequeno : fuori ora il video di “Fanfare” : Suonano le fanfare The post Elettra Lamborghini ft. Guè Pequeno: fuori ora il video di “Fanfare” appeared first on News Mtv Italia.

Gué Pequeno giustica il declino della musica italiana : “Con i ragazzini è facile parlare di droga e soldi” : In una recente intervista a Vanity Fair, Gué Pequeno giustifica il declino della musica italiana. O meglio, spiega i motivi per i quali i giovani siano attratti dalle tematiche della trap. Il rapper di Gentlemen viene dal rilascio del nuovo EP Gelida Estate, da cui ha estratto il singolo Montenapo, e dall'esperienza come giudice a The Voice of Italy nel quale ha debuttato al fianco di Gigi D'Alessio, Elettra Lamborghini e Morgan. Nelle ...

Il Radio Italia - Live sbarca a Malta il 4 ottobre - sul palco dall'Amoroso a Guè Pequeno : Sono stati annunciati gli artisti che saliranno sul palco di Radio Italia – Live, che quest’anno sbarca a Malta. Dopo le date in Piazza del Duomo a Milano e al Foro Italico a Palermo, il concerto arriva per la prima volta anche sull’isola, l’appuntamento è per il 4 ottobre nella suggestiva Fosos Floriana. Il cast che darà vita allo show è formato da: Alessandra Amoroso, che ha appena chiuso il suo tour e incontrato i fan durante il mega-raduno ...

Gué Pequeno ... I figli? Mi è capitato un aborto volontario e va bene così - non voglio ansie : Gué Pequeno si è raccontato in una lunga intervista in cui ha rivelato di aver scelto di non diventare padre: "Ho affrontato la brutta esperienza dell’interruzione volontaria di gravidanza". Si è fatto conoscere meglio da chi non si era mai avvicinato alla sua musica grazie a The Voice e, oggi, Gué Pequeno si racconta in una intervista in cui si mette a nudo, rivelando anche perché a 38 anni suonati preferisce ancora rimanere ...