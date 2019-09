Governo : Calenda - ‘durerà poco bombardato da Renzi’ : Roma, 20 set. (AdnKronos) – ‘Secondo me il Governo durerà poco, perché Renzi lo bombarderà e comprimerà il povero Zingaretti tra lui e i 5 Stelle”. Lo ha affermato Carlo Calenda, di ‘Siamo europei’, ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’ su La7. L'articolo Governo: Calenda, ‘durerà poco bombardato da Renzi’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Scissione Pd - l’ex Richetti : “Renzi doveva uscire prima e non fare accordo con M5s. Io e Calenda con lui? Ora ci divide Governo - ma mai dire mai” : “La Scissione di Renzi? Ha contribuito alla creazione di questo governo, allora i problemi risalgono a prima. Quindi doveva uscire prima. Enon dare il via libera all’accordo di governo con il Movimento 5 Stelle, così come aveva sempre spiegato”. A rivendicarlo è l’altro ex Pd, il senatore Matteo Richetti (ex renziano delle origini a sua volta, ndr), da giorni uscito dal gruppo Pd al Senato dopo non aver votato la ...

Pd - Calenda : “Comportamento Renzi ondivago. Governo più fragile - sarà problema per il partito” : “Non me la spiego. Perché io sono andato via dal Pd per rispettare la promessa fatta agli elettori. Viceversa Matteo Renzi ha contribuito in modo determinante a costruire questo Governo. Ha detto prima ‘mai coi 5 stelle’, poi ‘sì coi 5 stelle’, poi ‘sono al Governo non farò scissioni’, poi ha fatto la scissione. Insomma mi sembra un comportamento che definirei, in modo clemente, come ondivago”. ...

Governo : Calenda - ‘Di Maio ha voluto Mise a M5S per nascondere suoi disastri’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “Patuanelli è meglio di Di Maio, è una persona concreta. Il problema è che Di Maio non ha voluto che al Mise andasse uno che non è dei 5 Stelle perché hanno fatto tali e tanti disastri che li vogliono tenere nascosti. Penso sia stato un grande errore lasciargli quel ministero”. Lo dice Carlo Calenda a La7. L'articolo Governo: Calenda, ‘Di Maio ha voluto Mise a M5S per nascondere suoi ...

Governo : Calenda - ‘curriculum non è solo studio - quello di Bellanova impeccabile’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “A chi paragona Di Maio a Teresa Bellanova. Teresa ha un curriculum impeccabile (curriculum non è solo/tanto titoli di studio) da sindacalista e al Governo ha presidiato centinaia di crisi. Se vivessimo in un paese giusto farebbe il ministro del Lavoro. Di Maio neanche le scarpe le può allacciare”. Lo scrive Carlo Calenda su twitter. L'articolo Governo: Calenda, ‘curriculum non è solo ...

Governo : Calenda - ‘curriculum non è solo studio - quello di Bellanova impeccabile’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “A chi paragona Di Maio a Teresa Bellanova. Teresa ha un curriculum impeccabile (curriculum non è solo/tanto titoli di studio) da sindacalista e al Governo ha presidiato centinaia di crisi. Se vivessimo in un paese giusto farebbe il ministro del Lavoro. Di Maio neanche le scarpe le può allacciare”. Lo scrive Carlo Calenda su twitter. L'articolo Governo: Calenda, ‘curriculum non è solo ...

Governo : botta e risposta Orlando-Calenda sui social : Roma, 5 set. (AdnKronos) – botta e risposta via twitter tra Andrea Orlando e Carlo Calenda che oggi ha annunciato di voler dar vita a un movimento che sia una ‘casa’ per i riformisti. Per il vicesegretario dem, quella ‘casa’, c’è già e ed il Pd come dimostra l’indicazione di Paolo Gentiloni per l’Ue. Risponde Calenda citando Winston Churchill: “Alcuni uomini cambiano partito per amore ...

**Governo : Orlando a Calenda - ‘Gentiloni in Ue è riformismo - Pd tua casa’** : Roma, 5 set. (AdnKronos) – “Con l’indicazione di Paolo Gentiloni come commissario l’Italia torna in Europa a testa alta. Il riformismo è questo Carlo Calenda, ottenere il meglio nelle condizioni date. La sua casa è il Pd. La tua casa”. Lo scrive su twitter Andrea Orlando, vicesegretario dem. L'articolo **Governo: Orlando a Calenda, ‘Gentiloni in Ue è riformismo, Pd tua casa’** sembra essere il ...

Governo : Calenda - ‘Pd inspiegabile - daremo casa a riformisti’ (2) : (AdnKronos) – “Sarà prima di tutto -spiega Calenda- un lavoro di produzione di idee e di mobilitazione di classe dirigente. Un impegno serio che richiederà tempo. Nei prossimi giorni depositeremo il cambio dello Statuto trasformando SiamoEuropei in un movimento politico. Ragioneremo sull’opportunità di cambiare nome. A dicembre faremo partire il tesseramento. SiamoEuropei rimarrà un luogo aperto ai contributi di tutti. Di ...

Governo : Calenda - ‘Pd inspiegabile - daremo casa a riformisti’ : Roma, 5 set. (AdnKronos) – “Il Governo PD-M5S-LeU è nato. Ho combattuto questa alleanza con tutte le mie forze. Le ragioni le ho spiegate tante volte e non vale la pena ripeterle ancora”. Lo scrive Carlo Calenda annunciando che nei prossimi giorni depositerà “il cambio dello Statuto trasformando SiamoEuropei in un movimento politico”. Per “preparare la nascita di un movimento politico ...

Governo - Calenda a Renzi : «Ode alla vittoria fuori luogo - non abbiamo sconfitto noi Salvini» : Carlo Calenda su Twitter si scaglia contro Matteo Renzi che oggi ha a sua volta attaccato Salvini e il Salvinismo. Un post social duro nel quale Renzi ha rimproverato al leader della Lega di aver...

**Governo : Calenda - ‘umilianti genuflessioni a Grillo’** : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Devono fare questo obbrobrio per paura delle elezioni o altro? lo facessero. Ma almeno senza queste umilianti genuflessioni a Grillo. Perché chi rappresenta una comunità ne deve preservare prima di tutto la dignità”. Lo scrive su twitter Carlo Calenda. L'articolo **Governo: Calenda, ‘umilianti genuflessioni a Grillo’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Versiliana 2019 - botta e risposta tra Calenda e Bersani sul Governo Pd-M5s. “Accordo favorirà la Lega” - “No - è il contrario. Proviamoci” : botta e risposta sul palco della Festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana, dove si sono confrontati Carlo Calenda e Pierluigi Bersani. Intervistati dal direttore del Fatto.it Peter Gomez, i due, entrambi ex Pd (Calenda ha annunciato l’addio al partito pochi giorni fa), hanno espresso idee opposte sull’accordo tra Pd e M5s. Se l’ex ministro per lo Sviluppo economico sostiene l’utilità di un ritorno alle urne ...

"Così Renzi farà cadere il Governo". La profezia di Calenda : "Renzi formerà i suoi gruppi parlamentari a ottobre: lo sanno tutti". Lo ha detto Carlo Calenda, parlando dal palco di 'Festa Pesaro', tradizionale appuntamento del Pd cittadino. Riferendosi alla possibile alleanza di governo in cantiere in queste ore si è chiesto: "Davvero pensiamo che questa maggioranza possa reggere?". L'europarlamentare dem, che due giorni fa si è dimesso dalla direzione del partito, si è detto convinto ...