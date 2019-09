Google | accordo “senza precedenti” | il “più grande acquisto aziendale nella storia di

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Ancheintensifica il suo impegno per lotta ai cambiamenti climatici e, nel giorno dello sciopero globale, il Ceo Sundar Pichai annuncia che il colosso del web ha chiuso un“senza precedenti“. In post, Pichai parla del “piùdi energia rinnovabile“. L’è costituito da una serie di accordi per 1.600 megawatt (Mw), con l’inclusione di 18 nuovi accordi energetici. “Nel complesso, questi accordi accresceranno il nostro portfolio mondiale di energia solare ed eolica di oltre il 40 percento, così da arrivare a 5.500 MW – equivalenti alla capacità di un milione di tetti fotovoltaici” spiega il Ceo diche ne post sottolinea: “Una volta che tutti questi progetti saranno attivati, il nostro portfolio di energia carbon-free produrrà più elettricità di una zona come Washington ...

BinaryOptionEU : Google, Pinchai annuncia maxi accordo sulle rinnovabili - Adnkronos : Google, Pinchai annuncia maxi accordo sulle rinnovabili - News24Italy : #Google, Pinchai annuncia maxi accordo sulle rinnovabili -