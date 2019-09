Gonfiore | bruciore | debolezza | sintomi di ulcera gastrica | gastrite o tumore?

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Nausea, sazietà precoce, sensazione di, digestione laboriosa, vomito, perdita di peso, presenza di sangue nelle feci e mancanza di appetito sonoche non vanno trascurati: la loro presenza può essere “spia” di un’o di un’infiammazione dello stomaco () ma anche della presenza di un eventuale. Ilallo stomaco, provocato da una massa di cellule in crescita incontrollata, origina, nella maggior parte dei casi, dalla mucosa, ossia nella parte più interna della parete. Si parla in questo caso di adenocarcinomi. Meno frequentemente nasce dagli strati più profondi della parete (GIST, sarcomi), dal tessuto linfatico (linfomi) e, più raramente, da cellule che producono ormoni (carcinoidi). Idi questa malattia non sono specifici, e nelle fasi iniziali della malattia, possono anche ...