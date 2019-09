Global Climate Strike | nel Pianeta sfilano in milioni La Germania annuncia piano da 100

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 21 settembre 2019) Da Sydney a New York, da Citta' del Capo a Oslo:di persone, per lo piu' giovani, sono scese in strada per lo scioperoe per il Clima. Greta Thunberg, anima e volto della protesta, è a New York in vista del summit Onu sul clima del 23 settembre, ed ha sostenuto che 4.638 eventi sono stati organizzati in 139 paesi per la settimana. La giovane attivista spera sia questo "il punto di svolta sociale". E nel concreto qualcosa si muove: il governo della- dove hanno marciato oltre un milione e 100mila giovani - hato unda 100 miliardi per il Clima; il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ha promesso che la sua azienda sara' 'carbon free' entro il 2030. E da lunedi' i big del mondo si riuniranno all'Onu, a New York, a margine dell'Assemblea generale, per intervenire prima che sia troppo tardi."I cambiamenti climatici minacciano la pace nel mondo", ha ...

