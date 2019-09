“Gli ufo esistono | ecco le prove” La Marina degli Stati Uniti divulga questo video e il

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2019) Nessuno sa con precisione cosa siano. Ma senza dubbio quegli oggetti c’erano e non erano bufale. Tre Ufo autentici. LaMilitarenon usa mezzi termini: per anni ha analizzato tre filmati realizzati dai alcuni piloti, giungendo alla stessa conclusione: “Non siamoin grado di riconoscere quei velivoli”. Insomma, si tratta di autentici Ufo. Per la precisione, i tre oggetti sonoclassificati come “fenomeno aereo non identificato” (l’acronimo utilizzato è Uap, Unidentified Aerial Phenomena). Ed è la prima volta che gli Usa fanno ufficialmente riferimento agli oggetti volanti non identificati, cioè gli Ufo. Ovviamente non c’è alcuna traccia di creature aliene, quindi saranno un po’ delusi i fautori della presenza saltuaria di altri mondi nell’atmosfera terrestre. Ma il riferimento a tre Ufo non è poca cosa. I tre filmati con la prova dei velivoli non ...

redazioneiene : Gli extraterrestri sono già in mezzo a noi? La Marina Usa sorprende tutti: c’è una prova - Avvenire_Nei : La Marina americana: «Gli Ufo esistono». Ma che siano extraterrestri va dimostrato - magicaGrmente22 : «Gli Ufo esistono, ecco i filmati», l'annuncio della Marina degli Usa LE IMMAGINI -