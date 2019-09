Gli Ufo esistono davvero La Marina americana lo conferma per la prima volta

La Marina Usa ammette : «Gli Ufo esistono - eccoli in tre filmati» LE IMMAGINI : Tre Ufo autentici. La Marina Militare degli Stati Uniti non usa mezzi termini: per anni ha analizzato tre filmati realizzati dai alcuni piloti, giungendo alla stessa conclusione: «Non siamo...

MARINA USA : "Gli Ufo ESISTONO"/ Video - oggetti volanti non identificati : Un portavoce della MARINA militare americana ha confermato l'autenticità di alcuni Video che riprendono oggetti volanti non dentificati

La marina Usa ha ammesso l’esistenza di tre ufo (ma deGli alieni non c’è traccia) : Un fotogramma del video ‘Gimbal’ (foto: To the stars academy of arts & science) La notizia più significativa di tutte è che le autorità militari statunitensi hanno per la prima volta fatto riferimento ufficialmente agli ufo. E non una sola volta, ma tre. Per la precisione, non hanno parlato di “oggetti volanti non identificati” bensì di “fenomeni aerei non identificati“, utilizzando l’acronimo Uap ...

Ex di Uomini e Donne a Venezia - la fiGlia di Pino Daniele : “Mi sta ricordando un po’ la sagra del tartufo” : Sara Daniele non approva la presenza degli ex Uomini e Donne e Temptation Island al Festival di Venezia Sta facendo discutere parecchio in questi giorni la presenza di alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island al Festival del Cinema di Venezia. Ex tronisti, corteggiatori e tentatori diventati popolari grazie ai programmi di […] L'articolo Ex di Uomini e Donne a Venezia, la figlia di Pino Daniele: “Mi sta ricordando ...

Manchester United - Solskjaer stufo deGli errori di Pogba : si cambia rigorista : Quello sbagliato contro il Wolverhampton potrebbe essere stato l’ultimo rigore calciato da Paul Pogba con la maglia del Manchester United. Secondo il “The Sun”, il tecnico Ole Gunnar Solskjaer avrebbe deciso di promuovere Marcus Rashford a rigorista dei Red Devils, anche per evitare in futuro altre sceneggiate: contro i Wolves sia Pogba che l’attaccante inglese avrebbero voluto calciare dagli undici metri, alla fine ...

Alessia Marcuzzi racconta che da piccola ha visto Gli Ufo : Ancora una volta Alessia Marcuzzi è stata confermata alla conduzione de ‘Le Iene’ e ‘L’Isola dei Famosi’ e come narratrice del viaggio dei sentimenti di ‘Temptation Island Vip 2’, è diventata anche scrittrice. Ha, infatti, pubblicato un libro di viaggi dal titolo ‘In viaggio con Alessia’, una sorta di guida turistica dei posti da visitare assolutamente con tutte le informazioni più sfiziose ...

Alessia Marcuzzi ammette di aver visto Gli Ufo : 'E' stata un'esperienza forte' : Alessia Marcuzzi torna a parlare delle sue esperienze paranormali e in particolar modo di quella volta in cui ha visto gli UFO. In una lunga intervista concessa ad Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale 'Oggi', la nuova padrona di casa di Temptation Island Vip ha confessato che da piccola ha visto un Ufo, al punto da definire 'forte' questa esperienza che ha vissuto in prima persona. Il racconto di Alessia Marcuzzi sigli Ufo: 'Ho avuto ...

Alessia Marcuzzi : “Ho visto davvero Gli Ufo - un enorme disco volante luminoso” : “Ero con la mia bisnonna al mare e vidi una specie di enorme disco volante luminoso attraverso il vetro della finestra”. A rivelarlo è Alessia Marcuzzi in un’intervista a Oggi in cui ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua infanzia, come questo, quando dice di aver visto gli Ufo. “Sono entrata in contatto con forme di vita non terrestri. Ero sul litorale romano, d’estate, e ho visto gli Ufo. ...

Alessia Marcuzzi : "Ho visto Gli Ufo e non scherzo" : La conduttrice romana intervista dal settimanale Oggi: "Sono entrata in contatto con forme di vita non terrestri"

Alessia Marcuzzi svela : “Ho visto Gli ufo” : Alessia Marcuzzi si racconta senza filtri sul settimanale Oggi svelando i segreti della sua vita, dalla prima volta all’avvistamento degli ufo. La conduttrice sta vivendo un periodo d’oro. Si è finalmente lasciata alle spalle le polemiche causate dal caso Fogli-Corona all’Isola dei Famosi ed è pronta ad affrontare una nuova stagione televisiva in cui, ancora una volta, sarà la protagonista indiscussa. La Marcuzzi infatti è ...

Alessia Marcuzzi rivela il suo segreto più grande ‘Ho visto Gli Ufo’ : Un enorme disco volante luminoso: è così che descrive l’avvistamento Alessia Marcuzzi. La conduttrice mentre si prepara alla prossima avventura dal titolo Temptation Island Vip ha raccontato ad Alberto Dandolo su Oggi nel suo numero speciale la sua esperienza più curiosa. View this post on Instagram Ecco la cover dello "Speciale Estate" di OGGI, in edicola tutto il mese d'agosto. Qui la ...

Alessia Marcuzzi : «Sul litorale di Roma ho visto Gli Ufo - un’esperienza molto forte» : Pronta per prendere il timone di un altro reality, la versione Vip di Temptation Island, arrivato alla seconda edizione, Alessia Marcuzzi racconta un avvenimento particolare della sua vita, quando è entrata in contatto con forme di vita non terrestri. Probabilmente degli ufo sul litorale di Roma. Alessia da bambina ha incontrato gli alieni: “A cinque anni – ha raccontato negli Speciali di Oggi – sono entrata in contatto con forme di vita ...

Alessia Marcuzzi e i suoi incontri ravvicinanti del terzo tipo - a cinque anni sul litorale romano ha visto Gli Ufo : Un incontro che evidentemente è stato molto shoccante per Alessia Marcuzzi, prossima alla conduzione di Temptation Island Vip. La conduttrice romana ha voluto svelare un particolare molto inquietante legato alla sua infanzia. A cinque anni era in giro sul litorale romano tra Anzio e Nettuno con la sua bisnonna e ha visto qualcosa di sconvolgente nel cielo. Un ufo. Era, secondo quanto riferito dalla conduttrice, un disco ...

Alessia Marcuzzi racconta che da piccola ha visto Gli Ufo : Ancora una volta Alessia Marcuzzi è stata confermata alla conduzione de ‘Le Iene’ e ‘L’Isola dei Famosi’ e come narratrice del viaggio dei sentimenti di ‘Temptation Island Vip 2’, è diventata anche scrittrice. Ha, infatti, pubblicato un libro di viaggi dal titolo ‘In viaggio con Alessia’, una sorta di guida turistica dei posti da visitare assolutamente con tutte le informazioni più sfiziose ...