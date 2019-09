Ginnastica ritmica | Mondiali 2019 | le Farfalle a caccia della medaglia | l’Italia sogna

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) Lesono pronte a volare aidi, dopo cinque giorni riservati alle individualiste è arrivata l’ora dell’Italia che domani sarà protagonista assoluta nella finale del concorso generale riservato alle squadre. La nostra Nazionale salirà in pedana con grandi ambizioni, le ragazze di Emanuela Maccarani cercheranno di difendere lad’argento conquistata lo scorso anno a Sòfia e hanno tutte le carte in regola per confermarsi (o fare meglio) sul giro completo. Le azzurre, già certequalificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 proprio in virtù del podio raggiunto lo scorso anno, proveranno a essere assolute protagoniste in un pomeriggio di fuoco dove si deciderà tutto: due ore di gara, un tutto o niente in cui l’Italia cercherà di fare la differenza al termine di una stagione caratterizzata da risultati ...

