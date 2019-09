Ginnastica | Mondiali 2019 | Agiurgiuculese e Baldassarri in festa | qualificate alle

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in DIRETTA : finale individuale - doppietta azzurra a Tokyo 2020!!! Agiurgiuculese sesta - Baldassarri settima! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30: Missione computa, dunque, per le italiane che domani vogliono anche una medaglia a questo Mondiale con le gare a squadre. Appuntamento, dunque, a domani pomeriggio, grazie per averci seguito e buona serata 18.28: Queste le atlete qualificate per le Olimpiadi di Tokyo 2020: 1 AVERINA Dina RUS 91.400 2 AVERINA Arina RUS 91.100 3 ASHRAM Linoy ISR 89.700 4 KALEYN Boryana BUL 86.275 5 ...

15.25 Le ginnaste stanno per scendere in pedana, pronte per il momento della verità. Le migliori 12 della qualifica si sfideranno per le medaglie e per i pass olimpici (ce ne sono 16 in palio, tutte queste 12 dovrebbero raggiungere l'obiettivo). 15.00 La grande favorita è la russa Dina Averina, per il podio poi la gemella Arina Averina e l'israeliana Linoy Ashram. 14.55 Alle 15.40 ...

13.50 Siamo a metà gara per le prime 12 ginnaste a esibirsi (quelle classificate dal 13esimo al 24esimo posto della qualifica). Guida la giapponese Kaho Minagawa con 41.050 davanti alla connazionale Oiwa Chisaki con 40.100 e all'ungherese Fanni Pigniczki (39.800). 13.30 Per il momento due giapponesi al comando: Kaho Minagawa con 41.050 precede la connazionale Chisaki Oiwa (40.100). 13.15 ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : le Farfalle a caccia della medaglia - l’Italia sogna nell’all-around : Le Farfalle sono pronte a volare ai Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, dopo cinque giorni riservati alle individualiste è arrivata l’ora dell’Italia che domani sarà protagonista assoluta nella finale del concorso generale riservato alle squadre. La nostra Nazionale salirà in pedana con grandi ambizioni, le ragazze di Emanuela Maccarani cercheranno di difendere la medaglia d’argento conquistata lo scorso anno a Sòfia e hanno ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : come vedere in tv e streaming le Farfalle. Programma - orari e palinsesto RAI : Finalmente è arrivata l’ora delle Farfalle ai Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica che si stanno disputando a Baku (Azerbaijan), l’Italia scenderà in pedadna sabato 21 settembre per disputare la finale del concorso generale a squadre: dopo cinque giorni riservati alle individualiste, tocca ai team che si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. La nostra Nazionale dovrà difendere l’argento conquistato lo scorso ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : Finale all-around - Dina Averina per la leggenda. Agiurgiuculese e Baldassarri per il pass olimpico : I Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, in corso di svolgimento a Baku (Azerbaijan), entrano finalmente nel vivo con la gara più attesa dalle individualiste: la Finale del concorso generale, la prova per eccellenza, quella che premia l’atleta più completa e abile con tutti gli attrezzi, oggi si incorona la Reginetta indiscussa di questo sport e c’è solo un’unica favorita oggettivamente imbattibile. Dina Averina andrà a caccia ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : calendario e orari di oggi. Programma - orari e tv. Tutte le azzurre in gara (20 settembre) : Oggi venerdì 20 settembre si disputa la Finale del concorso generale individuale ai Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, a Baku (Azerbaijan) si entra davvero nel vivo e andrà in scena la gara più importante per le individualiste. Le migliori 24 ragazze del turno di qualificazione si daranno battaglia per la conquista delle medaglie, verranno messi in palio 16 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia vuole essere assoluta protagonista ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : Agiurgiuculese e Baldassarri senza medaglie nelle Finali di Specialità a nastro e clavette : A Baku (Azerbaijan) si sono disputate le Finali di Specialità con le clavette e col nastro valide per i Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica (si tratta di prove non olimpiche). Domani si entrerà nel vivo con la Finale all-around che metterà in palio 16 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. nastro – Milena Baldassarri non è riuscita a difendere l’argento conquistato lo scorso anno a Sòfia, purtroppo l’azzurra è incappata in una ...

18.52: Si chiude con un po' di rammarico per il clan azzurro che sperava di poter festeggiare la prima medaglia di Baku con Milena Baldassarri che invece scende dal podio mondiale al nastro con un paio di gravi errori. E' stata la serata di Dina Averina: due ori per la russa, due argenti per l'israeliana Ashram, bronzi per Nikolchenko (Ucraina) e Selezneva (Russia) 18.50: ...

La cronaca delle qualifiche Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, oggi sono in programma le Finali di Specialità col nastro e con le clavette. Si assegnano le ultime medaglie prima dell'attesissimo atto conclusivo nel concorso generale che domani metterà in palio 16 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Si preannuncia grande spettacolo a Baku ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : Agiurgiuculese e Baldassarri volano nella finale all-around - domani caccia al pass olimpico : A Baku (Azerbaijan) si è concluso il lunghissimo turno di qualificazione dei Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, dopo quattro intensissimi giorni si è finalmente delineato il quadro delle 24 atlete ammesse alla finale del concorso generale individuale che andrà in scena domani. Si tratta della gara per eccellenza, quella che premia le ginnaste più complete e che in questa occasione metterà in palio 16 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia - ultimo collegiale a Brescia. Le Fate guidano il gruppo : Mancano due settimane ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. L’Italia femminile si sta preparando alla rassegna iridata e l’ultima fase dell’avvicinamento all’appuntamento più importante dell’anno andrà in scena settimana prossima: al PalAlgeco di Brescia è previsto un collegiale dal 23 al 28 settembre. Si ritroveranno le sei ginnaste che sono già ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : calendario e orari di oggi. Programma - orari e tv. Tutte le azzurre in gara (19 settembre) : Oggi giovedì 19 settembre si disputano la quarta giornata di gare ai Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, si concludono le qualificazioni del concorso generale con gli ultimi esercizi alle clavette e al nastro. Ci aspettano nove ore di gara per conoscere i nomi delle ragazze ammesse a disputare l’atto conclusivo sul giro completo che metterà in palio 16 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, in serata si disputeranno poi le Finali di ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : Baldassarri super col nastro - seconda provvisoria. Agiurgiuculese fatica : Strepitosa prestazione di Milena Baldassarri nella terza giornata di gare ai Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, l’azzurra ha infatti eseguito un eccellente esercizio con il nastro e ha totalizzato 20.500 punti issandosi provvisoriamente al secondo posto nella classifica di questa specialità alle spalle della fortissima israeliana Linoy Ashram (21.150). La 17enne romagnola, ieri quarta nell’atto conclusivo con la palla, ha ipotecato ...