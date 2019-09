Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 20 settembre 2019) Laha da venerdì 20 settembre unper ladelda 54complessivi, senza aumentare il debito pubblico, per il 2023

giusmo1 : #Migranti, la Germania apre all'Italia. Il ministro #Seehofer: 'Disposti a prenderne il 25%' - fisco24_info : Germania: al via maxi-piano da almeno 50 miliardi per la protezione del clima: La Germania ha da venerdì 20 settemb… - dargento24 : @Europarl_IT Ognuno per conto suo. Una comunita italiana in italia, in francia francese, in germania tedesca e via… -