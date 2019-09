Genitori lo picchiano ogni volta che si comporta male | bimbo di 8 anni si getta dal 9°

Fonte : fanpage

(Di venerdì 20 settembre 2019) Terribile tragedia quella avvenuta nel Enerhodar, in Ucraina. Anton si sarebbeto volontariamente da una finestra della casa in cui viveva coi, perché non sopportava più i maltrattamenti che subiva in famiglia. Madre e padre hanno ammesso le percosse “che si èto”, ma ora sono spariti.Un bambino di ottoè morto sul colpo dopo essere precipitato dall'appartamento al nono piano di un edificio, dove il piccolo viveva con la famiglia. La tranquillità di un quartiere è stata scondall'accaduto: dopo le testimonianze di alcuni vicini, idel bambino sono stati indagati a piede libero e sono fuggiti, facendo perdere le proprie tracce. È quanto accaduto il mese scorso a Enerhodar, nell'Ucraina meridionale: il bambino, identificato col solo nome di battesimo di Anton, è precipitato dal nono piano e, all'arrivo dell'ambulanza, era già ...

BarcoPaolo : RT @Stegosauro: Quando avevo 13 anni alcuni miei coetanei facevano i bulli ma bastavano due urli di un adulto per metterli a cuccia. Oggi,… - Rosyfree74 : RT @Stegosauro: Quando avevo 13 anni alcuni miei coetanei facevano i bulli ma bastavano due urli di un adulto per metterli a cuccia. Oggi,… - gregbucc : RT @Stegosauro: Quando avevo 13 anni alcuni miei coetanei facevano i bulli ma bastavano due urli di un adulto per metterli a cuccia. Oggi,… -