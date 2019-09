Frontiere - la conferenza stampa in diretta dalle ore 12 : Oggi, venerdì 20 settembre 2019, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Frontiere, il programma condotto da Franco Di Mare, in onda su Rai 1.Frontiere: il programmaprosegui la letturaFrontiere, la conferenza stampa in diretta dalle ore 12 pubblicato su TVBlog.it 20 settembre 2019 06:55.