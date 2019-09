Francia | test clinici “selvaggi” su centinaia di malati di Alzheimer

Test clinici “selvaggi” su malati di Parkinson e Alzheimer - è polemica in Francia : Sconcerto in Francia per la scoperta di presunte sperimentazioni cliniche definite “selvagge” a Poitiers. Molecole dagli effetti ignoti sono stati sperimentate su centinaia di malati di Parkinson o Alzheimer, in parte ricoverati nell'abbazia Sainte-Croix. La ministra della Salute, Agnès Buzyn, promette sanzioni.Continua a leggere

Volley - Europei 2019 : Italia-Bulgaria 3-1 - gli azzurri vincono il primo vero test! Ora il big-match con la Francia : L’Italia non sbaglia il primo esame serio agli Europei 2019 di Volley maschile e sconfigge la Bulgaria per 3-1 (22-25; 25-23; 25-21; 25-17) alla Sud de France Arena di Montpellier (Francia) conquistando così la quarta vittoria consecutiva nel torneo: la nostra Nazionale ha battuto in maniera autorevole un avversario ostico e sempre impegnativo, ha cambiato il ritmo dopo aver perso il primo set e ha dato delle risposte importanti sotto il ...

Rugby – L’Italia cede alla Francia nel terzo Test match in vista dei Mondiali 2019 : Italia ko contro la Francia: gli azzurri cedono ai rivali francesi per 47-19 nel terzo Test match estivo Allo Stade de France di Parigi la Francia supera 47-19 L’Italia nel terzo Test match estivo in preparazione della Rugby World Cup 2019. alla prima azione offensiva la Francia sorprende L’Italia con un’azione elaborata che porta Huget alla meta sul lato mancino d’attacco con Ntamack che sbaglia la trasformazione. L’Italia rialza la Testa ...

Rugby - Test Match estate 2019 : in Francia prende forma l’Italia che vedremo in Coppa del Mondo : Test Match estivo numero tre per l’Italia del Rugby sulla strada che porta verso la Coppa del Mondo: dopo la sconfitta con l’Irlanda ed il largo successo con la Russia, gli azzurri della palla ovale si sono spostati in Francia, dove domani, venerdì 30 agosto, allo Stade de France di Parigi, sfideranno i padroni di casa alle ore 21.10. L’Italia potrà giocare a cuor leggero e senza pensieri di ranking: se la vittoria contro la ...

Rugby - Test Match estate 2019 : la Scozia si riscatta sulla Francia - super Inghilterra con l’Irlanda : Altro pomeriggio di Test Match per il grande Rugby in questa estate 2019 che precede l’appuntamento più importante del quadriennio: i Mondiali. Due gli incontri importanti che sono andati in scena in questa giornata: la Scozia ha prevalso sulla Francia, l’Inghilterra sull’Irlanda. Rivincita casalinga per gli scozzesi che, dopo aver sofferto tantissimo nel primo tempo con i transalpini (si erano imposti settimana scorsa), ...

Basket - Torneo di Shenyang 2019 : l’Italia s’è desta contro la Serbia. Francia come test di continuità : In soli 40 minuti in terra cinese l’Italia ha saputo mandare molti più segnali positivi di quanti non ne avesse mai fatti venire alla luce lungo tutta la preparazione. Il rientro di Danilo Gallinari e di Gigi Datome ha ridato nuova linfa al gruppo azzurro, capace, nel Torneo AusTiger, di giocare una partita contro la Serbia molto diversa da quella di Atene, rischiando anche di vincerla sfruttando un lungo passaggio a vuoto degli uomini di ...

Basket - Torneo di Shenyang 2019 : Italia agli ultimi test contro Serbia - Francia e Nuova Zelanda prima dei Mondiali : Si avvicina per l’Italia il Torneo AusTiger, che si disputa tra Shenyang e Anshan, in Cina, e mette gli azzurri, agli ultimi test prima dei Mondiali, di fronte a Serbia, Francia e Nuova Zelanda tra il 23 e il 26 agosto. Meo Sacchetti è pronto a mettere insieme gli ultimi dati a propria disposizione prima di operare gli ultimi due tagli che porteranno il roster azzurro a 12 giocatori, quelli che viaggeranno verso Foshan. Saranno sfide ...

Rugby - Test Match estivi 2019 : l’Italia giocherà in Francia ed Inghilterra senza pensare al ranking : L’Italia potrà giocare a cuor leggero e senza pensieri di ranking gli ultimi due Test Match estivi in preparazione alla Coppa del Mondo di Rugby: se la vittoria contro la Russia non ha portato punti, la gara contro la Francia di fine mese non potrà toglierne agli azzurri, così come lo stesso ragionamento vale per la sfida in Inghilterra di fine mese. Anche se la distanza tra azzurri e transalpini è inferiore ai dieci punti, il fattore ...