Francia | corpo mutilato trovato nel bosco | sono i resti di un italiano scomparso a luglio

(Di venerdì 20 settembre 2019) Domenica sera un cacciatore stava camminando nei boschi quando ha notato qualcosa di strano: dentro un grande telo di cellophane c’erano quelli che apparentemente sembravano imutilati di un uomo. Il cacciatore, che si trovava nei dintorni di Charette, località situata ad una trentina di chilometri da Bourgoin-Jallieu, ha immediatamente dato l’allarme. Quindi le forze dell’ordine hanno scoperto che si trattava effettivamente deldi un individuo, rimasto per diversi giorni senza nome. Finalmente nelle ultime ore l’esame del Dna ha potuto chiarire l’identità di quella persona, ritrovata in un’area isolata nel dipartimento francese dell’Isère, in Alvernia-Rodano-Alpi: come ha rivelato il quotidiano Le Dauphiné Libéré si tratterebbe di un, Vittorio Barruffo, di 44 anni, nato a Napoli, di cui non si avevano più notizie dal 9. La scomparsa di Vittorio Barruffo, ...

