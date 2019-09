Fortnite e Batman insieme | Epic svelerà tutti i dettagli nella giornata di domani

Tutto su Fortnite x Batman : data dell’evento - sfide e ricompense Battle Royale : Si chiama Fortnite x Batman il nuovo, grande evento atteso da tutti i giocatori ancora impegnati sui server della Battle Royale di casa Epic Games. Come il nome lascia intendere, si tratta di un evento dedicato al Cavaliere Oscuro di DC Comics, e di fatto una delle collaborazioni più prestigiose mai apparse nello sparaTutto online, disponibile su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile - sia iOS che Adnroid. Per ...

Aspettando il Batman Day 2019 - il crossover con Fortnite anticipa qualche nuovo annuncio? : Le celebrazioni per il Batman Day 2019 sono ormai in procinto di cominciare. Il giorno dedicato al Cavaliere Oscuro è come sempre il 21 settembre, che quest'anno rappresenterà per il supereroe targato DC Comics l'ottantesimo compleanno. Cifra tonda che ovviamente non può non essere celebrato adeguatamente su tutti i fronti su cui il personaggio partorito dalla mente di Bob Kane e Bill Finger è stato protagonista, dai fumetti alle pellicole ...