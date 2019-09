Forte esplosione in un’azienda  di cannabis light a Trezzano sul Naviglio | tre operai

Fonte : corriere

(Di venerdì 20 settembre 2019) Le fiamme sono divampate in seguito a uno scoppio in viale Edison 36. Sono rimasti ustionati tredi 66, 25 e 20 anni: uno soccorso in codice rosso, gli altri due in codice giallo

