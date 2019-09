Formula 1 | la Ferrari guarda in casa Mercedes | Binotto pronto a ‘scippare’ una talento a

Formula 1 - Leclerc raccomandato in Ferrari? Il manager Nicolas Todt a muso duro : “lo ha meritato” : Il manager del pilota monegasco ha voluto mettere in chiaro alcune cose sulla carriera del proprio assistito L’exploit di Charles Leclerc negli ultimi due Gran Premi di Formula 1 ha accesso i riflettori sul monegasco, diventato repentinamente l’idolo dei tifosi della Ferrari, estasiati dal successo ottenuto a Monza. LaPresse/Photo4 Tante le telefonate arrivate sul telefono di Nicolas Todt, manager dell’ex driver ...

Formula 1 – Vettel si interroga sul proprio futuro : in caso di addio - la Ferrari ha già pronto il sostituto : Nel caso in cui il tedesco decida di lasciare Maranello al termine di questa stagione, la Ferrari si lancerebbe all’assalto di Ricciardo La situazione che vive Sebastian Vettel si fa più difficile di mese in mese, il tedesco ha ormai perso il grado di pilota numero 1 in casa Ferrari, colpa della doppia vittoria di Leclerc a Spa e Monza che gli ha permesso di sopravanzare in classifica proprio il compagno di ...

Formula 1 - Red Bull e Mercedes all’attacco : avanzati dei dubbi sulla legalità del motore Ferrari : Secondo le due scuderie, la Ferrari avrebbe violato il regolamento nella costruzione della power unit 2019, considerata troppo superiore rispetto a quelle dei rivali La supremazia mostrata dalla Ferrari a Spa e Monza, con le vittorie ottenute da Leclerc davanti alle Mercedes, ha fatto storcere il naso sia alla Red Bull che al team campione del mondo. Photo4/LaPresse Il motore delle monoposto del Cavallino non convince appieno, considerando ...

Formula 1 - la Ferrari non smette di svilupparsi : Binotto svela altre novità in vista del Gp di Singapore : Il team principal ha già cancellato le due vittorie di Leclerc, concentrandosi sull’appuntamento di Marina Bay per il quale sono previste ulteriori novità Due vittorie, quattro podi e altrettante pole position: questi sono i risultati ottenuti dalla Ferrari nel Gran Premio di Singapore. Il prossimo week-end si correrà proprio sul circuito di Marina Bay, più vicino alle caratteristiche della Mercedes piuttosto che a quelle del ...

Formula 1 - Toto Wolff mette in guardia la Ferrari su Vettel : “c’è un grave errore che non devono commettere” : Il team principal della Mercedes ha parlato della situazione che sta vivendo Vettel, dando un consiglio alla Ferrari La situazione di Sebastian Vettel non è certamente delle migliori, il tedesco continua a soffrire il dualismo con Leclerc, commettendo errori su errori che stanno facendo perdere la pazienza alla Ferrari. photo4/Lapresse Un errore però che il Cavallino non dovrebbe commettere, come ammesso da Toto Wolff: “sarebbe un ...

Formula 1 – Jody Scheckter e quel paragone che fa sognare la Ferrari : “Charles Leclerc è il Roger Federer dei motori” : L’ex pilota di F1, Jody Scheckter, ha paragonato il talento del Ferrarista Charles Leclerc a quello di Roger Federer Charles Leclerc è l’uomo del momento in casa Ferrari. Dopo una prima parte di stagione avara di soddisfazioni, il giovane pilota monegasco ha firmato una straordinaria doppietta fra Spa e (soprattutto) Monza, regalando alla Ferrari i primi due successi della stagione. L’ex Alfa Romeo è stato ricoperto di ...

Formula 1 - Raikkonen conferma il suo amore per la Ferrari : “vorrei smettere di…” : Il pilota dell’Alfa Romeo Racing è tornato a parlare della Ferrari, rivelando un suo piccolo desiderio relativo al titolo mondiale Ha lasciato la Ferrari al termine della scorsa stagione, trasferendosi all’Alfa Romeo Racing dopo un lungo periodo in rosso, condito dal Mondiale ottenuto nell’ormai lontano 2007. Da quel momento, nessun altro pilota del Cavallino è riuscito a riportare a Maranello il titolo iridato, dodici ...

Formula 1 - Brawn fa impazzire i tifosi della Ferrari : “Leclerc come Schumacher - la storia inizia a ripetersi” : Il direttore sportivo della Formula 1 si è lanciato in un sorprendente paragone, ricordando la doppia vittoria di Schumi a Spa e Monza nel 1996 L’ultimo pilota della Ferrari a vincere consecutivamente a Spa e Monza fu Michael Schumacher, tredici anni dopo la storia si ripete con Charles Leclerc. photo4/Lapresse Non vincerà di certo il Mondiale, visto il gap accumulato da Hamilton, ma il monegasco ha senza dubbio scalzato Sebastian ...

Formula 1 – Un anno fa l’annuncio - Leclerc orgoglioso di far parte del team Ferrari : il post social è fierissimo : Leclerc orgoglioso di far parte del team Ferrari: il post social per celebrare l’anniversario in rosso Giornate indimenticabili, quelle che Leclerc sta vivendo ormai dal Gp del Belgio: il giovane monegasco, a Spa, ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1, conquistando una splendida doppietta poi a Monza, al Gp d’Italia, davanti a tutto il pubblico Ferrari. Lapresse Oggi, Leclerc celebra una giornata speciale: esattametne ...

Formula 1 – Leclerc incontra tutti gli uomini Ferrari : “8 giorni indimenticabili - il merito è tutto vostro” : Charles Leclerc si congratula con tutto lo staff Ferrari dopo le sue due vittorie consecutive a Spa e Monza: il discorso del giovane monegasco Splendida giornata di festa a Maranello dopo i due successi di Charles Leclerc: Mattia Binotto ha deciso di organizzare un momento speciale riunendo tutti gli uomini Ferrari per festeggiare i due trionfi consecutivi. Anche il giovane monegasco ha parlato a tutto lo staff della Rossa: “credo di ...

Formula 1 - Camilleri mette in guardia Fia e Liberty Media : “diritto di veto sui regolamenti 2021? Siamo la Ferrari…” : L’amministratore delegato della Ferrari ha paventato la possibilità che la Ferrari faccia ricorso al diritto di veto per quanto riguarda le discussioni sul regolamento 2021 Il mese di ottobre sarà molto importante per la Formula 1, ma non per ciò che concerne il Mondiale 2019. Quello ormai è quasi saldamente nelle mani di Lewis Hamilton, considerando il cospicuo vantaggio sul compagno di squadra Bottas, che appare non in grado al ...

Formula 1 - Camilleri mette in guardia Fia e Liberty Media : “diritto di veto sui regolamenti 2021? Siamo la Ferrari…” : L’amministratore delegato della Ferrari ha paventato la possibilità che la Ferrari faccia ricorso al diritto di veto per quanto riguarda le discussioni sul regolamento 2021 Il mese di ottobre sarà molto importante per la Formula 1, ma non per ciò che concerne il Mondiale 2019. Quello ormai è quasi saldamente nelle mani di Lewis Hamilton, considerando il cospicuo vantaggio sul compagno di squadra Bottas, che appare non in grado al ...

Formula 1 – Finalmente una gioia - anche Briatore si complimenta con la Ferrari : “Leclerc straordinario a Monza - vittoria meritatissima” : anche Briatore si complimenta con la Ferrari: le parole dell’imprenditore italiano dopo il successo di Leclerc a Monza Una grande festa rossa, ieri a Monza: Charles Leclerc ha riportato la Ferrari sul gradini più alto del podio del Gp d’Italia dopo nove lunghi anni. Un successo strepitoso, che ha fatto impazzire di gioia tutti i tifosi del Cavallino. anche Flavio Briatore, che in questa stagione non ha risparmiato la Ferrari da ...

Formula 1 - la Ferrari non è sazia dopo il bis di Spa e Monza : ecco l’ultima novità in vista del Gp di Singapore : La Ferrari non ha nessuna intenzione di fermare questa striscia di successi, per questo motivo ha in mente di introdurre un nuovo pacchetto aerodinamico in vista del Gran Premio di Singapore Due vittorie per cominciare alla grande la seconda parte di stagione, cancellando quello zero che pesava tantissimo in casa Ferrari. Charles Leclerc invece ha riportato il sorriso a Maranello, conquistando nel giro di una settimana prima Spa e poi ...