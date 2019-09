Formula 1 | Hamilton spaventa i rivali | “non mi sentivo così a mio agio da tempo | la Red

Formula 1 – Hamilton imprendibile a Singapore! Verstappen davanti a Vettel : Leclerc lontano ma… [TEMPI] : Lewis Hamilton firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp di Singapore: alla sue spalle Verstappen e Vettel. Sesto Leclerc, veloce nel long run La prima giornata di prove libere del Gp di Singapore si conclude, come di consueto, con la seconda sessione nella quale i piloti hanno affinato il proprio feeling con il circuito asiatico. Lewis Hamilton si è dimostrato subito velocissimo, prendendosi il miglior tempo ...

Formula 1 – A tutto Lewis - Hamilton sincero in conferenza a Singapore : “Monza? Guardo avanti” : Lewis Hamilton pronto per il nuovo appuntamento della stagione: le parole del britannico della Mercedes nella conferenza stampa del Gp di Singapore Riflettori puntati sui piloti della Formula 1, a Singapore: i campioni delle quattro ruote hanno risposto oggi alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa del giovedì che apre le danze del nuovo weekend di gara. A rispondere alle domande della stampa, oggi, c’è stato anche Lewis ...

Formula 1 - il sorprendente retroscena firmato Helmut Marko : “vi racconto quando ho detto no a Hamilton” : Il super consulente della Red Bull ha rivelato un clamoroso retroscena che vede come protagonista Lewis Hamilton Sono passati sette anni, ma Helmut Marko continua a mangiarsi le mani per quello che sarebbe potuto succedere e invece non è accaduto. Lewis Hamilton avrebbe potuto oggi guidare per la Red Bull, se solo il super consulente austriaco avesse risposto affermativamente alla chiamata del britannico. photo4/Lapresse Nel 2012 infatti ...

Formula 1 - Bottas : "Contro Hamilton devo dare sempre il massimo" : Fresco di una riconferma alla Mercedes tuttaltro che scontata, nonostante le due vittorie fin qui ottenute e il secondo posto nella classifica iridata, Valtteri Bottas ci ha concesso una lunga intervista a tutto campo nel paddock di Monza, spaziando dal caos delle qualifiche sul circuito brianzolo al suo stato di forma, dal confronto con il compagno di squadra Hamilton al futuro della F.1. Ecco come si è raccontato a Quattroruote.Che cosa pensa ...

Formula 1 – Rosberg contento dell’errore di Hamilton a Monza : “felice di vedere che Lewis abbia fatto una mossa non intelligente” : Nico Rosberg ed il dritto di Hamilton a Monza: l’ex campione tedesco gioisce per l’errore del suo ex compagno di squadra al Gp d’Italia Tra Hamilton e Rosberg, è certo, non scorre buon sangue: i due piloti hanno vissuto una convivenza travaglia in Mercedes e sembra che la situazione non sia cambiata molto dopo il ritiro del tedesco. Durante il weekend di gara di Monza, il britannico campione del mondo in carica ha ...

Formula 1 – Leclerc mostra gli artigli : “con Hamilton sapevo di essere al limite. Critiche? Io più pronto di quanto si pensasse” : Charles Leclerc mostra gli artigli dopo il successo a Monza. Il pilota monegasco si è detto consapevole della ‘pericolosità’ nel testa a testa con Hamilton ed ha scoccato una frecciatina ai detrattori Talentuoso, più maturo e finalmente anche vincente. La doppietta Spa-Monza ha regalato un nuovo Charles Leclerc alla Ferrari, un pilota sul quale puntare nel presente e soprattutto nel futuro della scuderia di Maranello. Il ...

Formula 1 - Hamilton stuzzica i tifosi italiani : il messaggio social del pilota Mercedes è pungente [FOTO] : Il pilota della Mercedes ha prima elogiato i tifosi italiani per la propria passione, stuzzicandoli poi sui fischi avvertiti durante la cerimonia del podio Ha utilizzato i social Lewis Hamilton per ringraziare e, al tempo stesso stuzzicare, i tifosi italiani dopo il Gran Premio di Monza, chiuso al terzo posto dietro Leclerc e Bottas. Il pilota della Mercedes ha elogiato la passione dei fan accorsi all’Autodromo brianzolo, per poi ...

Formula 1 – Hamilton-Leclerc - rivali rispettosi : Lewis si congratula col ferrarista anche sui social [FOTO] : Hamilton si complimenta con Leclerc anche sui social: non manca il commento del giovane monegasco della Ferrari dopo la vittoria a Monza Un weekend spettacolare, quello di Monza, conclusosi ieri con la vittoria di Charles Leclerc. Il Gp d’Italia è tornato a festeggiare in rosso dopo ben 9 anni dall’ultima vittoria Ferrari e lo ha fatto col giovane pilota monegasco che è riuscito a resistere agli attacchi di Lewis Hamilton. Il ...

Formula 1 - Hamilton ‘minaccia’ Leclerc : “la prossima volta mi comporterò di conseguenza - come ha fatto lui” : Il pilota britannico ha parlato del contatto avvenuto alla Roggia, costato a Leclerc la bandiera bianconera Una gara tiratissima, caratterizzata dal duello rusticano messo in atto da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, protagonisti indiscussi di almeno tre-quarti di gara. Lapresse Pressione altissima per il monegasco, riuscito comunque a gestire la situazione da vero campione, addirittura spingendo fuori pista il campione del mondo alla ...

Formula 1 - la resa di Hamilton : “oggi non potevo davvero farci nulla - Ferrari troppo veloce in rettilineo” : Il pilota della Mercedes ha ammesso la superiorità mostrata in rettilineo dalla Ferrari a Monza, sottolineando di non aver potuto far nulla per superarla Lewis Hamilton non usa mezze misure per spiegare il Gran Premio di Monza, ammettendo di non aver potuto far nulla al cospetto della velocità della Ferrari di Charles Leclerc. Lapresse troppo ampio il divario in rettilineo per poter superare il monegasco, così Hamilton si è accontentato ...

Formula 1 – L’incredulità di Leclerc e la delusione di Hamilton e Bottas : le parole dei primi tre nel parco chiuso di Monza : I primi tre piloti classificati oggi a Monza hanno parlato nel parco chiuso, esprimendo le proprie sensazioni a caldo Charles Leclerc cala il bis, il pilota della Ferrari vince la sua seconda gara consecutiva dopo Spa, riportando il Cavallino alla vittoria a Monza dopo nove anni. Una splendida gara quella del monegasco, che non lascia scampo né a Hamilton e né a Bottas, rimasti alle spalle dell’ex Alfa dall’inizio alla ...

Formula 1 – Hamilton applaude Verstappen sui social - Lewis commenta il suo post contro Rosberg : “l’ho fatto perchè…” : Hamilton contro Rosberg: il britannico della Mercedes spiega il suo post social nel quale si è schierato dalla parte di Verstappen Secondo posto per Lewis Hamilton, ieri, nelle qualifiche del Gp d’Italia. Il britannico della Mercedes è riuscito a piazzarsi alle spalle di Leclerc, a Monza, nonostante il caos in Q3 in pista. Al termine delle qualifiche, in tanti però sono stati curiosi di chiedere ad Hamilton, anzichè un commento su ...

Formula 1 – Tutti contro Rosberg - Hamilton dalla parte di Verstappen : il messaggio social è pungente [FOTO] : Max Verstappen riceve l’appoggio di Lewis Hamilton: il commento social del britannico della Mercedes dopo l’attacco dell’olandese a Rosberg Mentre i piloti ed i tifosi attendono di scoprire con ansia cosa decideranno i commissari dopo le qualifiche del Gp d’Italia, c’è chi se la ride per delle velenose frecciatine che stanno volando sui social. Dopo il duro attacco di Max Verstappen nei confronti di Nico ...

Formula 1 – Leclerc si gode la pole - Hamilton sorride - rammarico Bottas : le parole dei top 3 al parco chiuso di Monza : Charles Leclerc si prende la pole a Monza davanti ad Hamilton e Bottas al termine di una qualifica ‘sporcata’ dalle strategie: le parole dei piloti al parco chiuso Incredibile il finale delle qualifiche del Gp d’Italia. Tutti i piloti giocano di strategia, restano ai box per non lasciare la scia agli avversari, uscendo solo con 2 minuti di tempo per non prendere la bandiera a scacchi ne ne punisce 7 su 9 (Raikkonen era ...