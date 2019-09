Formazioni ufficiali Cagliari-Genoa | fuori Rog e Romero | gioca Favilli al posto di

Roma-Istanbul Basaksehir live - le Formazioni ufficiali : dentro Pastore e Zaniolo : Roma-Istanbul Basaksehir live – Debutto anche per la Roma in Europa League. I giallorossi, tra le principali candidate alla vittoria finale, devono partire al meglio davanti al pubblico amico. Avversario della prima giornata della fase a gironi è l’Istanbul Basaksehir, squadra turca. La Roma è reduce dalla vittoria contro il Sassuolo per 4-2 nella terza giornata di Serie A. Fonseca dà spazio a diverse seconde linee per ...

Cluj-Lazio live - le Formazioni ufficiali : turnover Inzaghi : Cluj-Lazio live – Inizia dalla Romania il cammino della Lazio in Europa League. Avversario il Cluj di Dan Petrescu, vecchia conoscenza del calcio italiano. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla sconfitta sul campo della Spal e vorrà subito iniziare al meglio la competizione. L’intenzione è quella di portare a casa i tre punti, nonostante gli avversari siano una compagine temibile. Le formazioni ufficiali del ...

Dinamo Zagabria-Atalanta live - le Formazioni ufficiali : Gasperini con il tridente : Dinamo Zagabria-Atalanta live – Si torna in campo per la Champions League, inizia la fase a gironi della competizione, in campo non solo la Juventus ma anche un’altra squadra italiana, l’Atalanta. La squadra di Gasperini ha iniziato bene la stagione nonostante il ko in casa contro il Torino, nell’ultimo match successo esterno sul campo del Genoa. Adesso inizia l’incredibile percorso in Champions League, i ...

Atletico Madrid Juventus Formazioni ufficiali : a sorpresa Bernardeschi out : Atletico Madrid Juventus formazioni ufficiali – La Champions League della Juventus di Maurizio Sarri inizia al ‘Wanda Metropolitano’, sede dell’ultima finale e casa dell’Atletico Madrid che rappresenta la principale avversaria dei bianconeri nel Gruppo D di cui fanno parte anche Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Nella sfida tra Atletico Madrid e Juventus gli occhi saranno puntati anche sul duello tutto portoghese ...

Atletico Madrid-Juventus live - le Formazioni ufficiali : in campo Cuadrado : Atletico Madrid-Juventus live – Continua il programma valido per la fase a gironi di Champions League, la competizione entra finalmente nella fase importante e sono in arrivo delle indicazioni. In campo la Juventus, il club bianconero chiamato a riscattare la brutta prestazione in campionato contro la Fiorentina, con i viola scialbo 0-0. Ancora non si è vista la squadra di Sarri, solo il primo tempo contro il Napoli è stato ...

NAPOLI-LIVERPOOL - le Formazioni ufficiali : Champions League – NAPOLI-LIVERPOOL, le formazioni ufficiali Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan Fabian, Insigne; Mertens, Lozano. Allenatore: Ancelotti Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Milner, Henderson; Mane, Salah, Firmino. Allenatore: Klopp PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI L'articolo NAPOLI-LIVERPOOL, le formazioni ...

Napoli-Liverpool live - le Formazioni ufficiali : Lozano preferito a Llorente : Napoli-liverpool live – Partenopei su di giri per l’esordio nella Champions League 2019-2020. L’avversario al San Paolo è il migliore/peggiore (a seconda dei punti di vista) che poteva esserci: il liverpool campione in carica e lanciatissimo in campionato con cinque vittorie in altrettante gare. I ragazzi di Klopp sono cresciuti tantissimo rispetto alla sfida della scorsa stagione, ma lo stesso si potrebbe dire di quelli ...

Inter-Slavia Praga live - le Formazioni ufficiali : c’è Lukaku : Inter-Slavia Praga live – Prende il via la fase a gironi di Champions League, una competizione che preannuncia grande spettacolo. Nel primo match in campo l’Inter di Antonio Conte, entusiasmo alle stelle in casa nerazzurro dopo l’importante avvio in campionato, l’Inter guida la classifica del massimo torneo italiano dopo le prime tre vittorie consecutive in altrettante partite. Adesso testa alla partita di Champions ...

Torino-Lecce - le Formazioni ufficiali : le scelte dei due allenatori : Torino-Lecce, le formazioni ufficiali – Si conclude la terza giornata del campionato di Serie A, in campo Torino e Lecce che si affrontano in una partita molto importante per la classifica di entrambe. In particolar modo la squadra di Walter Mazzarri ha la ghiotta chance di superare in classifica la Juventus e raggiungere in vetta l’Inter, un sogno che sembrava irrealizzabile alla vigilia del campionato. Il Lecce al contrario è ...

Verona-Milan live - le Formazioni ufficiali : c’è Stepinski : Verona-Milan live – Dopo la gara tra Roma e Sassuolo continua il programma valido per la terza giornata del campionato di Serie A, in attesa del posticipo tra Torino e Lecce si gioca l’ultima partita della domenica, in campo Verona e Milan. Inizio altalenante per la squadra di Giampaolo, prima la sconfitta in trasferta contro l’Udinese, poi la vittoria contro il Brescia ma senza convincere, oggi i rossoneri dovranno ...

Roma-Sassuolo live - le Formazioni ufficiali : sorpresa nell’attacco neroverde : Roma-Sassuolo live – Dopo le tre sfide delle 15, la Serie A regala il match delle 18: all’Olimpico, di fronte Roma e Sassuolo. Giallorossi alla ricerca della prima vittoria dopo i due pareggi contro Genoa e Lazio, Fonseca può approfittare dell’arrivo del nuovo acquisto Mkhytarian. Di contro, un Sassuolo galvanizzato dopo il poker alla Sampdoria e un Berardi ritrovato. formazioni ufficiali Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, ...

Brescia-Bologna - le Formazioni ufficiali : debutto per Romulo - Palacio da punta : Brescia-Bologna, le formazioni ufficiali – Si torna in campo dopo la sosta delle nazionali. Una delle gare delle 15 vede di fronte Brescia e Bologna. Le Rondinelle hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate, entrambe di misura, rispettivamente contro Cagliari e Milan. Ancora assente Balotelli per squalifica, fuori Torregrossa per infortunio. Il Bologna ha ottenuto un pareggio a Verona all’esordio e una ...

Parma-Cagliari - le Formazioni ufficiali : debutto per Darmian - gioca Simeone : Parma-Cagliari, le formazioni ufficiali – Grande attesa per Parma-Cagliari, partita della terza giornata di Serie A. I ducali sono reduci da una sconfitta all’esordio contro la Juventus, prontamente riscattata con la vittoria a Udine. E’ partito male invece il Cagliari. Sconfitta all’esordio contro il Brescia e nessun punto anche contro l’Inter. I sardi cercano riscatto e i primi punti della stagione, ...