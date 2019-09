FOOTBALL MANAGER 2020 | Svelate nuove caratteristiche

FOOTBALL MANAGER 2020 sarà il primo gioco distribuito in imballaggi ecologici : Miles Jacobson O.B.E., Studio Director presso Sports Interactive (SI), lo sviluppatore di videogiochi londinese dietro Football Manager, ha sfidato l'industria dell'intrattenimento - musicale, cinematografica e di videogiochi - decidendo di abbandonare gli imballaggi in plastica per adottare soluzioni di imballaggio più sostenibili.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media per tutti i dettagli su questa coraggiosa iniziativa:Leggi ...