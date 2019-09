Fiction GIUSTIZIA PER TUTTI con Raoul Bova | riprese in corso | quando va in onda?

Giustizia per tutti - la nuova Fiction con Raoul Bova potrebbe andare in onda nel 2020 : In queste settimane si comincia a parlare della prossima annata televisiva di Mediaset che vede l'arrivo di nuove fiction capaci di sorprendere i milioni di telespettatori italiani. Raul Bova è finito al centro delle attenzioni, in quanto nel sottopassaggio di Torino negli ultimi giorni l'attore è stato pronto per girare i ciak di " Giustizia per tutti ", che con molta probabilità dovrebbe andare in onda su Canale 5 nel 2020 . Nei giorni scorsi si ...

