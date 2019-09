F1 e MotoGP oggi | orari prove libere | tv | streaming e programma completo

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) Doppio appuntamento per F1 ein questo fine settimana. Il Circus delle quattro ruote si esibirà sul circuito di Singapore e le sorprese potrebbero non mancare. Sul tracciato cittadino di Marina Bay la Ferrari, vincitrice negli ultimi due round iridati con il monegasco Charles Leclerc, dovrà fare i conti con le Mercedes e le Red Bull che sulla carta sembrano avere più armi a propria disposizione per essere veloci su questa pista. La Rossa, per avere maggior carico aerodinamico, ha introdotto un nuovo pacchetto ma non è detto che ciò possa funzionare. Ad Aragon (Spagna), invece, la classe regina delle due ruote inizierà il suo darsi e Marc Marquez sarà come al solito l’osservato speciale. Lo spagnolo, autentico dominatore di quest’annata, è pronto a porre il sigillo anche qui dopo il settimo trionfo dell’annata a Misano. Il vantaggio su Andrea Dovizioso, secondo ...

