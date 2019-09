Eva Henger choc | “Ecco cosa mi ha fatto il fidanzato di mia figlia”

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2019) Eva contro tutti. Ladurissima sui social contro ildella figlia, Mercedesz, Lucas Peracchi. La showgirl ungherese esprime tutta la sua rabbia: per colpa del 33enne non sente la sua ragazza, che l’ha bloccata persino su Whatsapp e non le risponde al telefono. La 46enne svela tutto nelle sue IG Stories: viene insultata e minacciata da mesi. “Come sapete non è mia abitudine parlare attraverso Instagram. Non l’ho maisoprattutto delle cose private ma non ce la faccio più”. “Non sopporto più gli insulti di questa persona”, sottolinea nei suoi video condivisi Eva. Parla deldella figlia, Lucas Peracchi. E aggiunge: “Se parlassi Lucas Peracchi non dovrebbe uscire più di casa”. È molto amareggiata: “Qui non si può dire niente se no diventano litigate, minacce, violenze”, confessa amareggiata.Ma quello che la ...

TeamEstinzione : RT @SciiKimici: I gLandi aLticoli del fattoquotidiano!1!1 @TeamEstinzione - infoitcultura : Eva Henger e Mercedesz Henger non si sentono più per colpa di Lucas Peracchi: “C’è violenza, lei è succube” (VIDEO) - frafrave : @irrisolvibile Vallo a dire ad #Adani che ieri sera sembrava in prima fila ad uno spettacolo di Eva Henger solo per… -